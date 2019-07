CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 07:30

Paolo Giulierini al Mann, Gabriel Zuchtriegel a Paestum: i due direttori dei musei in scadenza nell'autunno 2019 sono confermati per quattro anni. Resta in bilico Sylvain Bellenger, numero uno a Capodimonte che ha da poco incontrato il ministro per i beni culturali Alberto Bonisoli chiamato a decidere personalmente sul da farsi, a differenza delle altre nomine. Queste ultime sono infatti di competenza del «braccio destro» Antonio Lampis, che ieri è intervenuto alla presentazione del rapporto annuale sulle attività dell'Archeologico (nella nuova caffetteria, con i rumori dei cantieri aperti in sottofondo).