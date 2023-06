Sono giganti che portano in grembo un tesoro inestimabile, ma si reggono su gambe di argilla. Così appaiono a guardarli dal di dentro i nostri musei statali, protagonisti di una riscossa turistica e culturale che rischia di diventare un problema. Il paradosso affonda le radici in una divaricazione: se da una parte crescono i biglietti staccati, gli spazi aperti e i servizi, dall'altra il personale si riduce. Negli istituti cosiddetti «autonomi» della Campania, che vantano un peso specifico rilevante nella nuova centralità di una regione che si presenta agli appassionati d'arte come una tavola imbandita con ogni prelibatezza, mancano all'appello architetti, archivisti, curatori, restauratori, sorveglianti, storici dell'arte. Defezioni che si attestano tra il 40 e il 55 per cento, con punte che a volte superano il 70.

Ma c'è di più e di peggio: con l'arrivo della stagione estiva, quel buco minaccia di diventare una voragine. Nei prossimi giorni, infatti, proprio nel periodo di maggiore affluenza dei visitatori stranieri, le ferie finiranno per decimare il già ridotto contingente in forza ai siti culturali. Insomma, per i pochi che restano si prefigura un'estate rovente. Le conseguenze del disarmo sono facilmente intuibili: sale chiuse, progetti che ristagnano, procedure in stallo. In una parola: affanni. Che con il caldo, per l'appunto, si aggravano. Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, dove ci sono da gestire interventi di ristrutturazione per 240 milioni e latitano gli architetti, gli addetti all'accoglienza e alla vigilanza sono sotto organico del 40%. Una sofferenza che in altri settori si aggrava drammaticamente: è il caso del Dipartimento scientifico, dove su 7 storici dell'arte previsti per una collezione di 49mila opere se ne contano appena 2 per un ammanco pari al 70%. L'ufficio che dovrebbe ospitare gli archivisti è addirittura deserto: qui il saldo è zero su due. Dolente anche il tasto dell'età media dei dipendenti, prossima ai 60 anni. E serviranno altri custodi quando partiranno i progetti in cantiere, in primis l'apertura della collezione di opere donata da Lia e Marcello Rumma, destinata alla Palazzina dei Principi, e di quella donata da Mimmo Jodice, con le serie fotografiche e la camera oscura, che sarà ospitata nel fabbricato Cataneo. Tutto intorno al Museo, poi, c'è il bosco, dove la sicurezza è assicurata da un servizio di vigilanza privata.

Non se la passano benissimo neanche nelle altre residenze reali. «È una situazione che riguarda tutti i musei dello Stato e non solo - premette Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta -. Noi siamo sotto organico del 40 per cento: rispetto a una dotazione riconosciuta e assegnata di 233 unità, ne abbiamo 124 tra il personale di custodia e accoglienza e quello tecnico-amministrativo. Spesso dobbiamo chiudere delle sale e comunque siamo costretti a un superlavoro», allarga le braccia Maffei, che aggiunge un altro tassello al mosaico della malinconia: «Nei giorni scorsi sono stata in Olanda per il meeting dell'Arre, l'Associazione residenze reali europee: lì per una struttura che è un decimo della Reggia di Caserta hanno 270 persone». Al Palazzo Reale di Napoli sono poco più di 50 rispetto agli oltre 90 previsti dalla pianta organica, per un deficit che supera il 55 per cento. E il problema della vigilanza affligge anche i 32 siti campani coordinati dalla Direzione regionale Musei e gli stessi uffici di Castel Sant'Elmo, anche questi a corto di dipendenti. «Negli ultimi anni ci sono stati moltissimi pensionamenti, ma questo è un problema complessivo che riguarda il pubblico impiego: il personale manca anche in tutti gli uffici del nostro ministero - argomenta la direttrice Marta Ragozzino -. C'è un grande sforzo da parte dei livelli superiori, la Direzione generale ci ha assegnato dei collaboratori a termine, ma nei giorni scorsi sono stata a Capri, dove riapriamo una parte di una delle nostre sedi e abbiamo problemi seri. Anche la Direzione regionale Musei, che ho l'onore e la fortuna di guidare, ha un problema di carenza di organico che speriamo di poter sanare in parte con i concorsi che si stanno svolgendo. Facciamo i conti con una coperta che è corta, ma non ci lamentiamo. Cerchiamo di tenere aperto tutto, supplendo alle carenze con un grande dispendio di energie e grazie alla generosità del personale in servizio, che non si tira mai indietro», sottolinea Ragozzino. Rogne che si abbatteranno anche sui Musei candidati a diventare autonomi come Sant'Elmo, San Martino e la Floridiana. Scenari che mettono in discussione proprio il concetto di autonomia, considerato che, a fronte di una discrezionalità gestionale, le assunzioni e le relative assegnazioni competono al Ministero della Cultura.

In questo quadro di ansie e patimenti, l'isola felice è il Museo Archeologico di Napoli. «Non abbiamo problemi di personale - fa sapere l'ufficio comunicazione del Mann -. A luglio partiranno le aperture serali del giovedì e anche per quelle riusciremo a garantire la dovuta copertura, anche grazie all'immissione di circa venti unità nello scorso autunno». La speranza, a questo punto, è che l'isola diventi nazione.