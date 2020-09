Museo Archeologico, aperture serali a 2 euro: arte, musica barocca e aperibox con prodotti del territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì prossimo, al Museo Archeologico Nazionale, ripartiranno le aperture serali: sarà possibile visitare il Mann, a partire dalle ore 20, con un ticket simbolico di 2 euro.Saranno fruibili le collezioni permanenti e l'esposizione sugli Etruschi; per il mese di ottobre, dalle 20.30 nella sala del Toro Farnese, saranno in calendario quattro concerti del Festival Barocco Napoletano.Il MANNCaffè, per i giovedì sera, proporrà un Aperibox con prodotti del territorio: la degustazione varierà settimanalmente e dedicherà attenzione particolare alle aziende agricole locali.