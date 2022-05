Una visita lampo a Capodimonte. Come tutto il tour campano ieri del presidente Sergio Mattarella: incontro e colazione a villa Rosebery con il suo omologo algerino Abdemajid Tebboune e poi assieme per visitare la mostra sul Caravaggio. Infine, in elicottero, il capo dello Stato da Capodichino vola direttamente a Nusco per i funerali di Ciriaco De Mita.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati