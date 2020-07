Museo del Tesoro di San Gennaro, tour virtuale gratis per i lettori del Mattino

Un tour virtuale e gratuito dedicato a mille lettori del Mattino, attraverso la Cappella e il Museo del Tesoro di San Gennaro - tra oggetti di rara preziosità, ma anche attraverso la storia della città, il suo rapporto con il santo e i vulcani - e con una guida d’eccezione: Paolo Iorio, direttore del museo. Una formula originale, che cerca di ovviare all’aspetto meno accattivante della virtualità: una distanza che talvolta rischia di far perdere attenzione e emozione; ibrida, che unisce al filmato montato la presenza di una voce che lo racconti “dal vivo”. L’iniziativa - voluta dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, e che potrebbe definirsi una “donazione culturale” - è stata approntata e provata già nei mesi di confinamento, con destinatari ragazzi di scuole di tutta Italia.

Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, date e orari delle visite: giovedì 9 luglio alle 21, e venerdì 10 alle 11. E le indicazioni pratiche: i lettori del Mattino che vorranno partecipare alla diretta streaming non dovranno far altro che andare sul sito ohmyguide.tours, dove saranno guidati nella prenotazione, ricevendo al proprio indirizzo mail il link per l’accesso; ma è a disposizione anche il QR Code visibile qui. La “Digital Experience della Cappella e del Museo del Tesoro di San Gennaro” si terrà sulla piattaforma Zoom, che non è necessario scaricare, potendovi accedere dal web. Si ribadisce che i posti sono mille, divisi tra le due date, e varrà l’ordine di prenotazione. Ma come si articolerà la visita? Come detto, lo sguardo si focalizzerà sì sulle bellezze della Cappella e del Tesoro, ma le inquadrerà in un contesto storico e culturale più ampio. I visitatori avranno modo di vedere pure il direttore, in modo da instaurare un contatto più diretto, ma saranno le immagini a prendersi spazio. Il tour descriverà il rapporto di Napoli con il territorio e con il patrono, eletto dal popolo stesso come protettore - un culto che si è mantenuto sempre fervido, che vive dello scioglimento del sangue o dei voti che la popolazione seguita a fare al santo; e che ha regalato alla città la Cappella e il Museo: luoghi di straordinaria bellezza e principali protagonisti della visita. Gioielli, dipinti, sculture, statue, arredi in argento e tessuti - donati da cittadini, regnanti e capi di Stato - fanno del Tesoro il patrimonio artistico più importante al mondo; e, mentre il direttore Iorio si soffermerà sugli artisti che hanno contribuito a formarlo nei secoli o su dettagli storici, si potranno ammirare pezzi di raro interesse. Se ne nomina solo qualcuno, per rendere l’idea: il reliquiario per il sangue o la collana di perle, la mitra gemmata: uno degli oggetti più preziosi del mondo con le sue 3.964 pietre tra smeraldi, rubini e diamanti a simboleggiare rispettivamente conoscenza, sangue e fede. O ancora, la collana del Tesoro: nel 1679 la Deputazione sollecitò la creazione del monile che avrebbe dovuto ornare il busto di san Gennaro: tredici grosse maglie d’oro con gemme donate dalla Deputazione stessa, che infine però non parve sufficientemente pregiato. Così, si è via via arricchito dei regali di re e regine passati per Napoli.



Due almeno i pezzi da ricordare: l’anello che Maria José del Belgio si sfilò dal dito e lasciò in dono, essendosi recata in visita alla Cappella senza portarne uno ufficiale; e la coppia di orecchini donati invece da una popolana, di cui erano il bene più prezioso. Il progetto, si diceva, ha preso vita nel periodo di chiusura dovuto al coronavirus e da marzo, per circa tre mesi, ha accolto scuole di tutta Italia. I ragazzi che vi hanno partecipato sono stati circa 2.700 e tra questi, a manifestare maggiore curiosità, sono stati proprio quelli partenopei - segno dell’interesse della città per se stessa, la propria storia, le proprie bellezze. È stata questa constatazione a spingere verso l’estensione dell’iniziativa ai napoletani tutti, e così ai lettori del Mattino. Un’iniziativa il cui spirito sintetizza Paolo Iorio: «Un’esperienza bellissima, che mi ha riappacificato con ciò che avveniva e ci allontanava da arte e musei. Una formula che mi consente di raccontare Napoli e la storia di uno dei più importanti tesori al mondo - comprendendo, una volta di più, che l’arte e i musei non vanno subiti, ma narrati prima ancora di essere visitati e ammirati».