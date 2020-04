Museo del Tesoro di San Gennaro e Filangieri insieme per battere il coronavirus

Domani sarà la giornata mondiale del disegno e l'evento è conosciuto anche come «il giorno del disegnatore», « del disegnatore grafico» o «giorno dello sviluppo umano e creativo» e ricorda l'immenso valore del gesto artistico. L'arte come forma espressiva, l'arte come esternazione di paure, l'arte come forza, l'arte come narrazione, l'arte come risorsa interiore. Il Museo Filangieri e del Tesoro di San Gennaro invitano, nell'occasione della giornata mondiale del disegno, a rappresentare la sconfitta del Covid19 e il ritorno nelle nostre strutture. «A San Gennaro ci si affida! Ma il museo è anche simbolo di un » tesoro voluto« e di proprietà del popolo, il Filangieri è rappresentazione di quel periodo che ha portato alla nascita dell'artigianato artistico e del Museo come istituzione civica», si sottolinea in una nota. I disegni saranno tutti pubblicati sulle pagine Facebook ufficiali dei due istituti museali e su Instagram martedì 28 aprile. L'iniziativa è divisa in tre categorie: bambini, adolescenti e adulti. Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA