Museo di Capodimonte, ultimo weekend per visitare la mostra di Paolo La Motta

Ultimo weekend per visitare la mostra di Paolo La Motta allestita nel museo di Capodimonte, tre le opportunità da non perdere consigliate anche da Cnn Travel nella sua newsletter di Capodanno 2022. La giornalista Julia Buckley l'ha infatti inclusa tra le cose da vedere a Napoli, città inserita in una speciale classifica delle destinazioni turistiche.

Domenica 16 gennaio alle 11.30 la visita guidata è con l’artista Paolo La Motta per scoprire nei volti e negli occhi dei ragazzi, dipinti o scolpiti, l’anima del rione Sanità. Chi vuole partecipare deve inviare una mail all’indirizzo mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it. La visita è compresa nel prezzo del biglietto. Obbligo di green pass rafforzato e obbligo di indossare la mascherina. Massimo 25 partecipanti.

Il pubblico del museo può, inoltre, visitare anche la mostra di Andrea Bolognino, da poco inaugurata e inserita nell’ambito del ciclo di mostre-focus “Incontri sensibili”, format che fa dialogare i disegni dell’artista con uno dei capolavori più noti della collezione del museo, in questo caso la Parabola dei ciechi (1568) di Pieter Brueghel il Vecchio. Le sale del museo sono aperte secondo i consueti orari (8.30-19.30 primo piano, 10-17.30 secondo e terzo piano, 10-16.00 Ottocento Privato). Al pianoforte il maestro Rosario Ruggiero, performance della Compagnia Arcoscenico. Sempre nel weekend (ore 10-16) è possibile visitare, salvo avverse condizioni meteo, la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte con il nuovo e suggestivo decoro dell’architetto Santiago Calatrava.