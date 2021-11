Il Museodivino celebra Dante e le figure femminili in terzine

Una conferenza e un workshop sulle figure femminili della Divina Commedia tra teatro, arte e musica. A organizzarli il Museodivino, in occasione delle celebrazioni dantesche. Nella Domus Ars, le associazioni Progetto Sophia e il Canto di Virgilio presentano un doppio appuntamento con l’opera dantesca: la conferenza/incontro del professor Marco Collareta sulle ramificazioni dell'opera nella storia dell’arte, e il workshop Donne&Dante.

Sabato 4 dicembre alle 16 l'appuntamento con il docente del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’università di Pisa, domenica 5 dicembre il laboratorio “Donne&Dante – settecento anni d’amor poetico” con al centro le figure femminili presenti nelle famose terzine, ma anche le donne che hanno interpretato e reinventato il nostro capolavoro letterario. Da Vittoria Colonna a Virginia Woolf, da Giacinta Pezzana a Anna Achmatova, alcune grandi lettrici presentate a inizio workshop per incoraggiare i partecipanti a “lanciarsi” nel cosmo dantesco “anima e cuore”, aprendo il testo a nuove prospettive e interpretazioni attraverso il teatro, la danza, la pittura e la poesia. L’ingresso alla conferenza è libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è fortemente consigliata. Per il workshop è richiesta una quota di partecipazione di 15 euro che include l’ingresso a un evento a pagamento della rassegna “Dante nel guscio di una noce”, Entrambi gli appuntamenti si svolgono nella Domus Ars in via Santa Chiara 10, Napoli.

Info e prenotazioni: (+39) 081 3425603 (+39) 338 8615640 / infoeventi@domusars.it