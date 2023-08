Partenope suona. «Attraverso il progetto Napoli Città della Musica, stiamo valorizzando i giovani talenti e rivitalizzeremo i club in città - spiega il delegato del sindaco all'industria musicale e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi - Sarebbe bello arrivare a una città che pullula di locali in cui ci siano concerti live, in una strada dedicata e disseminati su tutto il territorio».

È questo anche uno dei punti d'arrivo di un percorso iniziato il 29 giugno al Pan, quello del "Turismo Musicale a Napoli", prima volta in assoluto a Napoli, con il tavolo di lavoro per la costruzione di una rete nazionale" dei Comuni "musicali" (Bologna, Brescia, Busseto, Catania, Cremona, Melpignano, Pesaro, Torino, Verona). «L'obiettivo - prosegue Tozzi - è la creazione del primo network di Comuni Musicali in Italia e per l'identificazione delle prime azioni da implementare nel biennio 2023-2024. Il risultato del percorso verrà reso pubblico durante la III edizione del Festival del Turismo Musicale (la I edizione si è svolta a Milano; la seconda, a Cremona), che si svolgerà a Napoli nel weekend del 20 ottobre. Numerosi appuntamenti con un ricco programma di conferenze, tavoli di lavoro, visite guidate e musica dal vivo. Lo scopo è promuovere il patrimonio musicale napoletano. Ci sarà un omaggio a James Senese al Teatro Trianon Viviani».

Cosa comporterà la "messa in rete musicale" dei Comuni?

«Una volta arrivati alla firma del protocollo il 20 ottobre, si creeranno sinergie capaci di produrre sviluppo. Faccio un esempio: Rossini è legato sia a Pesaro sia a Napoli. Se entrambe le città dedicassero un festival al musicista (Pesaro ne ha già uno) questi eventi sarebbero coordinati. Sarebbe importante creare uno scambio di residenze artistiche tra giovani musicisti del Paese».

A Napoli, però, c'è poca musica live. Questi progetti potrebbero portare al ritorno di una città dei club musicali, come la Parigi degli anni '20 o la Londra degli anni '70?

«L'obiettivo è proprio questo. Far arrivare gente a Napoli non solo per il cibo o per l'arte, ma anche per l'espressione musicale. Penso a una strada di soli locali musicali. E di allestire anche club sparsi per tutta la città. A Napoli c'è poca musica live, purtroppo. Il progetto che abbiamo messo in campo potrebbe sicuramente ovviare a questa situazione».

Quanti turisti potrebbero arrivare a Napoli solo per la musica?

«Secondo i dati della Butik, società che ha organizzato il Festival del Turismo musicale a Napoli, in Italia si spostano 5 milioni di persone all'anno per la musica. Ospitare i Coldplay al Maradona è stato un primo passo importante, in quest'ottica così come fare il primo festival di World Music. Molti giovani arrivano a Napoli dopo aver ascoltato Geolier, Pino Daniele, i Nu Genea o Liberato. Si arriva, insomma, per rivivere i luoghi delle canzoni. Lo stesso si applica anche, al livello di musica classica».

Quali sono stati gli investimenti per l'allestimento del Festival del turismo musicale a Napoli?

«La Butik ha vinto un bando nazionale del Mic, cui ha preso parte anche il Comune con una lettera di endorsement al progetto. Palazzo San Giacomo ha poi aggiunto finanziamenti per circa 30mila euro».

Qual è il prossimo passo?

«Un documento in cui verranno date istruzioni operative: il 21 giugno abbiamo lanciato sul sito del Comune la prima piattaforma di ufficio musicale. La implementeremo. Si penserà a delle app con le location musicali cittadine. Poi si valuterà un alleggerimento burocratico per le autorizzazioni relative alle organizzazioni degli eventi: con uno sportello unico, magari, come chiesto dagli operatori. Ringrazio l'assessore Armato per la collaborazione: questo progetto non sarebbe stato possibile senza il suo contributo. Ringrazio anche l'assessore Chiara Marciani e Sergio Locoratolo».

Bologna è città Unesco per la Musica. Si può fare anche con Napoli?

«Napoli ha tutte le carte in regola per essere riconosciuta dall'Unesco come città della musica. È un percorso complicato, non c'è alcun dubbio, ma con queste iniziative stiamo costruendo le basi anche per un traguardo di questo tipo».