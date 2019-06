Nagorà, zoom sul centro storico con interrogativo: «Un grande flop?»

Mercoledì 5 Giugno 2019, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’interrogativo pende come un’ombra nera su una città sospesa tra gli errori del passato e il respiro del futuro. In particolare, s’affaccia minaccioso sul destino di un centro storico, quello di Napoli, splendido e al tempo stesso decadente. “Flop storico?”, si domanda con il nuovo numero Nagorà (www.nagora.org), il web magazine edito dall’associazione culturale "Nagorà - Laboratorio di idee" con l’intento di formulare proposte per lo sviluppo socio-economico di Napoli e della sua area metropolitana.Un quesito che la testata online ha girato a qualificati interlocutori: dall’urbanista e docente universitario Pasquale Belfiore (suo l’editoriale dal titolo “Centro storico di Napoli, le molte parole e i pochi fatti”) a Federica Brancaccio, presidente dell’Acen, l’associazione dei costruttori napoletani, che nel commento “Da vincolo a opportunità” analizza vincoli e legacci burocratici che frenano la qualificazione per poi prospettare possibili vie per uscire dall’impasse. Ancora, seguiranno gli interventi della storica dell’arte Francesca Amirante, ideatrice e coordinatrice del progetto “AAA – Accogliere ad arte”, di Alessandro Castagnaro, professore di Storia dell’architettura alla Federico II, di Ferruccio Izzo, professore di Composizione architettonica e urbana alla Federico II, del segretario di InArch Campania Riccardo Rosi, del gallerista Alfonso Artiaco e della ricercatrice della Federico II Anna Fava, componente della Rete Set (Sud Europa di fronte alla turistificazione), nata con l’obiettivo di affrontare gli effetti dell’estensione dell’industria turistica sul territorio urbano.Con le interviste, invece, Nagorà interpella l’assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Carmine Piscopo, il soprintendente all’Archeologia, alle Belle arti e al Paesaggio Luciano Garella, l’architetto Giuseppe Pulli, che a Palazzo San Giacomo ha ricoperto a lungo ruoli dirigenziali strategici e da poco è stato incaricato di seguire il restauro e la ristrutturazione del complesso degli Incurabili, colpito a fine marzo dal crollo di un solaio. Sugli interventi che interesseranno l’antico edificio il tecnico fornisce a Nagorà un’anticipazione: «In autunno sarà pubblicato il bando internazionale di progettazione – spiega l’architetto - e ai primi del 2020 sarà pronto il progetto».Dello sviluppo di un distretto dell’arte e dell’impatto del traffico sui centri storici parlerà invece il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, mentre un altro toscano, il sindaco di Firenze Dario Nardella, fresco di riconferma, racconterà la sua esperienza in un altro centro storico traboccante di arte.Ma dietro il quesito provocatorio a partire dal quale si sviluppa il confronto, si apre un ventaglio di dubbi, uno intrecciata all’altro: «Può una pioggia di milioni bastare per risolvere i problemi di sicurezza urbana, di accessibilità, di mobilità, di diritto alla casa, allo studio e allo spazio pubblico, di degrado del patrimonio artistico e architettonico in un centro storico unico per storia, cultura e tradizioni, densamente popolato e magnificamente fatiscente?». E ancora: «Che posto occuperanno lo street food, il fast fashion, i low cost, i b&b, gli edifici dismessi, i bar e i ristoranti improvvisati, le navi da crociera, la munnezza, le buche, le stese, gli abusi, il lavoro nero, gli sfratti, nella programmazione partenopea?». Il dibatto è aperto.