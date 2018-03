Notti insonni e ospiti vip: la Mela compie 50 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Marzo 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 11:58

C'è stato un momento nella vita by night napoletana in cui varcare quella porticina, all'epoca blu, del civico 40/bis di via dei Mille significava far parte della meglio gioventù nottambula all'ombra del Vesuvio. Lasciare l'auto a Luigi, parcheggiatore in livrea, che maneggiava con la stessa noncuranza Jaguar e 500, essere ammessi dall'inflessibile buttafuori Mimì, che chiamava ogni cliente col suo nome, a scendere la scala d'ottone dorato - sì scendere perché da che mondo è...