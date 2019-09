Tornano in via Duomo a Napoli le luminarie per la festa di San Gennaro, patrono della città. L'iniziativa è della Camera di Commercio di Napoli, attraverso la sua azienda speciale Si Impresa, e ha l'obiettivo di «restituire anche ai commercianti della zona l'opportunità di trasformare la ricorrenza religiosa in occasione di promozione». La cerimonia di accensione è in programma per sabato 14 settembre, alle ore 20.45, sul sagrato della Chiesa Cattedrale di Napoli, alla presenza dell'arcivescovo metropolita di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. Le luminarie resteranno accese fino a domenica 22 settembre.



«Da oltre 70 anni le luminarie in via Duomo non venivano allestite per la Festa di San Gennaro», spiega Fiola. «Si tratta di un'area - aggiunge - dove insistono molte attività produttive, che chiedono a gran voce iniziative per il rilancio. In questi ultimi anni, complice la presenza di cantieri, le attività della zona languono. L'obiettivo dell'ente camerale è dunque quello di riqualificare via Duomo, importante attrattore, in particolare per il turismo religioso, attraverso iniziative come questa che arricchirono il decoro urbano. L'invito a tutti i napoletani è quello di approfittare della festa del Santo Patrono per riscoprire questo storico angolo di Napoli, che è anche un importante centro commerciale naturale».

Giovedì 12 Settembre 2019, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA