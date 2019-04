Napoli, agevolazioni Trenitali per chi visita Caravaggio

Giovedì 11 Aprile 2019, 19:29

Agevolazioni Trenitalia per le persone che visiteranno la mostra Caravaggio Napoli, in programma nel capoluogo campano, presso il Museo di Capodimonte, dal 12 aprile al 14 luglio. Per questo nuovo appuntamento con la cultura è infatti previsto un biglietto d'ingresso ridotto per l'esposizione (11 euro anziché 14) o un biglietto congiunto ridotto per la visita alla mostra del Caravaggio più quella al Museo di Capodimonte.Le agevolazioni sono dedicate ai soci di CataFreccia, il programma fedeltà di Trenitalia, muniti di titolo di viaggio delle Frecce con destinazione Napoli e data di emissione che dovrà essere precedente al massimo di tre giorni rispetto a quella della visita. La medesima offerta è valida per i viaggiatori di Trenitalia in possesso di un abbonamento regionale Campania o biglietto ferroviario di corsa semplice regionale o sovraregionale con destinazione Napoli, valido per lo stesso giorno di accesso al museo.