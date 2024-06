L’endocrinologa Annamaria Colao, entra nuovamente nella lista degli scienziati italiani di medicina, consolidando la sua posizione tra i migliori al mondo, e si classifica nella top 5 delle donne: prima endocrinologa e unica donna campana ai vertici internazionali.

«Essere la prima donna in Campania a raggiungere tali vette è un motivo di orgoglio non solo per la regione, ma per tutta l’Italia. È fondamentale mettere in luce l’importanza della ricerca scientifica e dell’innovazione, e sono felice di farlo rappresentando l’Università degli Studi di Napoli Federico II che quest’anno compie 800 anni, rafforzando la posizione dell’Italia nel panorama scientifico mondiale» ha commentato Annamaria Colao, Ordinario di Endocrinologia e Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa di Endocrinologia presso l’Azienda Universitaria Policlinico Federico II di Napoli e titolare della Cattedra Unesco per l’Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile.

Napoletana, prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Società Italiana di Endocrinologia (Sie), Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti scientifici, Annamaria Colao è la prima donna rappresentante del Mezzogiorno con uno degli H-index più alti d'Italia.