Napoli, artista argentino, dipinge Eduardo De Filippo ai quartieri Spagnoli

« 'O rraù ca me piace a me m' 'o faceva sulo mamma...», si legge sul muro di via Emanuele De Deo, ai Quartieri Spagnoli.

Il brano della celebre poesia, omaggio al ragù napoletano, è parte integrante di un murale dedicato a Eduardo De Filippo è realizzato da Juan Pablo Gimenez, artista argentino.

Lo annuncia il collettivo Miniera, associazion da anni attiva sul territorio con interventi e progetti di promozione sociale e culturale «Un’artista argentino che è venuto nei quartieri a disegnare il grande Eduardo De Filippo , si chiama Juan Pablo gimenez ed è davvero molto bravo con il pennello. Siamo onorati di darti il benvenuto qui... Le foto sono di Gennaro Giugliano».