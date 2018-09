Da Napoli ad Assisi nel nome di San Francesco: tornano «I percorsi dell'anima»

Giovedì 27 Settembre 2018, 15:12

Presentato presso il Palazzo Arcivescovile il progetto «I percorsi dell'anima», in vista degli eventi di Assisi previsti per il 4 ottobre, festività di San Francesco. All'incontro hanno partecipato il delegato di Assisi Padre Enzo Fortunato, l'assessore regionale alla Promozione turistica Corrado Matera, il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe.«Mettere in rete i grandi luoghi di culto e i piccoli tesori nascosti della nostra regione è l'obiettivo del progetto» spiega l'assessore Matera. I percorsi sono quattro: mariani, micaelici, dei santi, storici. «Ad Assisi la Campania porterà la sua fede carnale, tipica dei napoletani - afferma il cardinale Sepe - I santi per i napoletani non sono lontani ma persone di famiglia, con cui poter parlare col cuore. Ciò è espressione della pietà popolare, caratteristica della nostra terra».«Dai dati ricevuti possiamo parlare di pellegrinaggio storico e record di numeri» aggiunge il delegato di Assisi Padre Enzo Fortunato, che sottolinea «l'entusiasmo e la gioia manifestata dalla Campania per questo evento».