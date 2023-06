Napoli, al bosco di Capodimonte riapre il Giardino Torre dei Borbone: al via i tour tra storia, botanica e degustazioni

Dopo l'inaugurazione della Stufa dei Fiori tisaneria-bistrot nata dal recupero architettonico dell'antica serra ottocentesca dei Borbone nel polmone verde di Napoli, ossia il bosco di Capodimonte, stavolta tocca al Giardino Torre.

La tenuta, posta al margine nord orientale del bosco, è stata completamente restaurata.

Le prime visite guidate al sito si terranno l'8, il 15 e il 29 luglio alle ore 10 con ingresso gratuito su prenotazione.

L'intervento di restauro, fortemente voluto dal direttore Sylvain Bellenger, rientra nel progetto Delizie Reali guidato dalla dottoressa Nunzia Petrecca.

L'operazione ha interessato il recupero degli edifici settecenteschi e il recupero del vasto patrimonio botanico.

«Benvenuti in paradiso. - esclama raggiante il direttore Bellenger - Questa riapertura fa parte di un progetto partito nel 2017 per donare un bene paesaggistico e sociale che era abbandonato. Oggi è il risultato di un lavoro importante dedicato alla cura di ogni dettaglio botanico e storico che riguarda il sito».

Il Giardino Torre, noto anche come “Giardino Biancour”, dal nome della famiglia di giardinieri che lo ebbero in cura nel Settecento, era il Giardino di Delizie dei Borbone in cui venivano coltivati agrumi, frutta, ortaggi e frutti esotici destinati al Re.

Si è svolto dunque un attento studio sia storico che botanico. Le coltivazioni repristinate sono circa 600. Qui ad esempio compaiono i primi boschetti di mandarini giunti dall'indocina e descritti come nuova specie botanica proprio a Napoli nel 1847.

Al centro della Real Fruttiera si staglia con i suoi 20 metri d'altezza un maestoso esemplare di Canforo con oltre 200 anni di vita e tutt'intorno, come in epoca borbonica, sono coltivate le ciliegie “O Monte”, ideali da mettere sotto spirito, le pere coscia e il pomodoro San Marzano.

Rimesso a nuovo anche l'edificio centrale Casamento Torre in cui si trova l'antico forno dove è stata cotta la prima pizza Margherita della storia in onore della regina, come racconta Salvatore Di Giacomo in Luci e ombre napoletane.

Per i visitatori ci sarà dunque anche la possibilità di assaggiare la pizza cotta in questo storico forno.

La società Delizie Reali Scarl, vincitrice del bando nel 2018 indetto dal Mibact, ha guidato il programma dei lavori che sono costati all'incirca 2 milioni di euro e avrà la concessione per 20 anni.

«Si tratta di una prima apertura per condividere con la città le meraviglie di questo luogo, ma il programma di Delizie Reali è molto più ampio e in progress e prevede una serie di servizi di accoglienza e didattica su temi come la sostenibilità, l'ambientazione e la botanica» dichiara l'amministratore Nunzia Petrecca.

«Durante le visite guidate saranno previsti momenti musicali, degustazioni, pic-nic gourmet. Abbiamo intenzione anche di aprire questi luoghi a concerti, meeting, conferenze potendo accogliere oltre 200 persone», conclude Petrecca.

Il progetto prevede la partecipazione di cooperative sociali e associazioni no profit campane e sarà un luogo pensato anche per accogliere con dei corsi le scuole del territorio.