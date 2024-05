Napoli, Campania Legge Contest2024, «la lettura aiuta a crescere»

Una festa per la lettura ma non solo. È la giornata finale del progetto “Campania Legge Contest”, ideato dalla Fondazione Premio Napoli con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La manifestazione si è tenuta oggi 31 maggio al teatro Sannazaro. Un modo, per gli enti pubblici che l’hanno concepita, per monitorare la salute del libro come strumento di formazione e crescita. A salire sul palcoscenico per introdurre i lavori delle scuole che hanno partecipato, il direttore dell’Ufficio scolastico Ettore Acerra e il presidente di “Campania legge” Maurizio de Giovanni.

«I ragazzi sono i primi alleati nella battaglia che Campania legge sta conducendo, ‒ ha commentato Maurizio de Giovanni ‒ quella contro una grave emergenza culturale: tanti, troppi i giovani che riempiono le pagine di cronaca perché protagonisti di episodi incresciosi; tanti, ancora, i giovani destinati ad essere segnalati perché a rischio abbandono scolastico.

A ciò si aggiunga che la regione conta il minor numero di lettori al di sotto dei 30 anni, ovvero i ragazzi che aprono più di un libro all’anno. L’idea di una lettura creativa nelle scuole è stata tra le prime attività che si è pensato di lanciare. Crediamo che la lettura, al di là di ogni retorica, possa aiutare alla didattica e all’avviamento professionale; oltre che favorire lo sviluppo dell’immaginazione, delle capacità critiche e di un pensiero libero e creativo, in un’ottica più ampia di contrasto alla povertà educativa. Non vedo l’ora di incontrare questi ragazzi».

«“Campania legge contest” ha rappresentato per gli alunni delle scuole del nostro territorio che vi hanno aderito un’opportunità stimolante, ‒ ha aggiunto Ettore Acerra ‒ un modo innovativo per interpretare i testi e misurarsi con gli altri linguaggi artistici cui apre il mondo della lettura. Sappiamo che la disaffezione al bene-libro segue una parabola discendente, commisurata all’età: i bambini sono grandi fruitori di libri, e dai libri si discostano man mano che crescono. È perciò importante che, soprattutto negli istituti superiori, si implementino le iniziative che rimandano al confronto silente autore-lettore, che è di stimolo per la riflessione e la crescita consapevole di ciascun individuo e l’affermazione del suo sé, una riflessione spesso ostacolata dalla tecnologia e dalla multimedialità, su cui si sta per fortuna aprendo un grande dibattito. Un progetto così concepito, che pure ha coinvolto anche l’uso del digitale, si è rivelato quindi un mezzo per trasformare i testi letti e analizzati in altro, in produzioni vicine al mondo dei ragazzi».

L’iniziativa, fortemente voluta da de Giovanni e Acerra, vuole promuovere la lettura tra i ragazzi nelle scuole. L’anno scorso “Campania legge” ha sottoscritto con l’Usr il protocollo per il progetto. Si è partiti con la lettura in classe di alcuni romanzi e poi, in un secondo momento, gli studenti hanno trasformato le storie in prodotti culturali e artistici di vario genere. I testi scelti per il progetto sono stati: “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di Mark Haddon, “Niente di vero” di Veronica Raimo, “La bambina della luna” di Mehrnousch Zaeri-Esfahani, “Solo la pioggia” di Andrej Longo, “Un’ultima stagione da esordienti” di Cristiano Cavina e “Le Creature” di Massimiliano Virgilio.

Hanno preso parte a questa prima edizione: IIS “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (SA), IIS Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento (NA), liceo scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni (CE), liceo classico “Giosuè Carducci” di Nola (NA), IIS “Don Lorenzo Milani” di Gragnano (NA), IIS “Leonardo Da Vinci” di Napoli, IIS “A. M. de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti (BN), liceo scientifico “Giordano Bruno” di Arzano (NA), IIS “Francesco Saverio Nitti” di Portici (NA), liceo scientifico “Galileo Galilei” di Napoli, ITS “Luigi Galvani” di Giugliano (NA) IS “F. Galiani” di Napoli, ISIS “Rosario Livatino” di Napoli, ISIS “Archimede” di Napoli, ITE “A. Gallo” di Aversa (CE), liceo artistico, coreutico e musicale “F. Palizzi” di Napoli, IIS “Antonio Pacinotti” di Scafati (Sa), IIS “A. Lombardi” di Airola (BN), liceo statale “E. Pascal” di Pompei (NA), liceo classico “Armando Diaz” di Ottaviano (NA).