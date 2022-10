Napoli capitale degli studi religiosi: lunedì il seminario interdisciplinare sulla vita consacrata

Al via lunedì il seminario interdisciplinare sulla vita consacrata seguito in tutto il mondo. L’arcivescovo Rodríguez Carballo a Capodimonte per l’evento di apertura. Lunedì prossimo, 24 ottobre, alle ore 16.00, a Napoli, in viale colli Aminei 2, presso l’aula magna della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, prenderà il via il Quinto seminario teologico interdisciplinare sulla vita consacrata, organizzato dalla stessa Facoltà con il patrocinio della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Si tratta di un importante percorso di formazione che riunisce a Napoli religiosi da ogni parte del mondo e che negli anni precedenti è stato seguito in diretta streaming da istituti e case di religiosi sparsi nei cinque continenti.

Non a caso, questo primo incontro vedrà la partecipazione di monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, Don Francesco Asti, Decano della sezione San Tommaso d’Aquino, e la prolusione di sua eccellenza l’arcivescovo Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, moderati da Padre Salvatore Farì, docente di teologia della vita consacrata della Pftim e responsabile del corso insieme al professore Carmine Matarazzo, direttore del biennio di specializzazione in teologia pastorale. «Nella cultura del frammento e del provvisorio – ha dichiarato Padre Farì – noi consacrati e consacrate ci impegniamo per una formazione integrale e integrata, consapevoli che dalla formazione che riceviamo e diamo dipende il presente e il futuro della nostra missione. Avvertiamo l’urgenza di una formazione che tocchi l’umano, che sia empatia, che sia innestata nella vita delle persone, nella storia».

Parole alle quali ha fatto seguito il commento del professore Matarazzo: «La grande attenzione rivolta in questi anni dalla sezione San Tommaso alla formazione dei consacrati e il grande successo di questo seminario rappresentano decisamente una scommessa vinta e certificano ancora una volta la capacità del polo teologico di Capodimonte di essere hub per la formazione a 360 gradi, in ambito teologico, canonico, antropologico e per il dialogo».