«La meraviglia a un metro da te»: prenotazione on line e mascherina, riapre al pubblico Cappella Sansevero

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli ritrova uno dei suoi simboli: riapre domani, sito custode della celebre statua del Cristo velato e di altre meraviglie del barocco. A 30 anni esatti dall'altra riapertura, quella dopo il restauro. «Abbiamo scelto la data del 12 giugno perché desideriamo celebrare e ricordare quel momento memorabile - affermaamministratore del Complesso Monumentale Cappella Sansevero. - Avremmo voluto festeggiare con un grande evento la ricorrenza ma il periodo che viviamo non lo consente. Lo faremo appena sarà possibile».Uno spot realizzato da NFI - Napoli Film Industry racconta la ripartenza della vita del Museo dopo lo stop imposto dalla pandemia Covid 19 e lancia il nuovo claim. «Avvertiamo una forte energia e voglia di ripartire nell'area dei decumani e confidiamo che l'attesa riapertura della Cappella Sansevero darà nuovo impulso a una ripresa graduale e costante del centro antico di Napoli - racconta Fabrizio Masucci, presidente e direttore del Museo. - Nelle ultime settimane stiamo ricevendo sempre più richieste di informazioni sulla data di riapertura e sui nuovi orari».Ingressi, con, dal mercoledì alla domenica (dalle 10.00 alle 19.00), per la visita sarà obbligatoria la( biglietti 8 euro più prevendita)ma sarà possibile prenotare anche last minute in biglietteria (tranne per i gruppi a partire da 10 unità). Capienza massima del sito 35 persone, prescritta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro anche all'esterno del Museo, sono stati predisposti igienizzanti sul percorso, segnaletica speciale ed entrate e uscite attraverso varchi distinti. All'ingresso del Museo rilievo della temperatura, le audioguide, che verranno sanificate ad ogni singolo utilizzo e potranno essere ascoltate con auricolari propri o con auricolari monouso gratuiti.