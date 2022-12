Napoli, l'urbanista di fama internazionale Carlos Moreno al convegno Est(ra)moenia

Carlos Moreno, urbanista franco-colombiano di fama internazionale, professore alla Sorbona e consulente della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, ideatore del modello della città dei 15 minuti, interverrà venerdì 16 dicembre (dalle 9:30) al convegno “Società, arte e architettura per la città contemporanea”, organizzato dall’associazione Est(ra)moenia del presidente Ambrogio Prezioso presso il Diarc a Palazzo Gravina di Napoli (aula Gioffredo, via Monteoliveto).

Moreno si soffermerà sulla “rivoluzione della prossimità”, concetto che include lo sviluppo di nuovi servizi per ogni quartiere, per città che siano policentriche, multipolari e multifunzionali, in cui tutto ciò che serve al cittadino per il lavoro o il tempo libero sia a un quarto d’ora di distanza. La città dei 15 minuti, appunto.

Con Moreno, interverrà al convegno Carlo Borgomeo, presidente fondazione “Con il Sud”, che insisterà sui primi passi da adottare per la rigenerazione urbana.

La mattinata sarà aperta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; Michelangelo Russo, direttore del Diarc - università degli Studi di Napoli Federico II; e Vincenzo Corvino, presidente Foan Fondazione ordine architetti Ppc di Napoli.

Quindi gli interventi sulla rigenerazione urbana come processo sociale a cura di Stefano Consiglio, presidente scuola delle scienze umane e sociali - Università degli Studi di Napoli Federico II. La presentazione del progetto Piazza Garibaldi a cura di Andrea Morniroli, consigliere Cooperativa Sociale Dedalus. Arte tra centro e periferie con Davide De Blasio, fondatore Made in Cloister; l’esperienza Sanità con padre Antonio Loffredo e la testimonianza dell’attore Francesco Di Leva, direttore del Nest Napoli Est.

Chiude la giornata il dibattito con Ambrogio Prezioso; Pasquale Belfiore, presidente Fondazione annali dell'architettura e della Ccittà; Bruno Discepolo, assessore al Governo del Territorio e all'Urbanistica della Regione Campania; Laura Lieto, vicesindaco e assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli; Ferruccio Izzo, docente di Composizione Architettonica ed Urbana Diarc - Università degli Studi di Napoli Federico Il.