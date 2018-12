Napoli, a Castel Capuano il museo della mala: «Sarà simbolo della cultura della legalità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Dicembre 2018, 08:30

La data di consegna dei lavori è maggio 2020, ma molto prima Castel Capuano svelerà ai napoletani pezzi della sua nuova vita. Sono già quasi ultimati, per esempio, i lavori della rampa di accesso - sarà consegnata entro febbraio - e sta a buon punto l'intera progettazione che vale 5 milioni, tutti soldi arrivati grazie al «Grande progetto centro storico Unesco». Castel Capuano è uno dei più antichi castelli della città, con i suoi quasi mille anni di storia ha visto re e regine ma gli ultimi 500 anni è stato il Palazzo di Giustizia della città ed è stato attraversato da delinquenti di ogni tipo e anche da grandi principi del foro. Il progetto che è stato messo in piedi è quello di un percorso pedonale interno aprendo le corti per esporre i «corpi di reato», vale a dire gli strumenti utilizzati da ladri, assassini, malviventi, camorristi protagonisti dei processi.