Napoli, cento lupi in piazza Municipio in arrivo

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 09:11

Sarà l'attrazione di Natale. L'installazione più amata da napoletani e turisti perché conquisterà innanzitutto i più piccoli e farà sentire tutti un po' bambini. A differenza delle gite ai musei o agli scavi archeologici, i bimbi (e non solo loro) questa volta saranno chiamati direttamente a interagire con l'opera: potranno salire in groppa ai lupi, accarezzarli e strapazzarli quanto vorranno.«Wolves coming». Lupi imponenti, in ferro, lunghi due metri e tre metri e mezzo, dal peso di 280 chili ciascuno, guidati da un condottiero, sono in arrivo in piazza Municipio a bordo di 15 tir direttamente dalla Germania.Animali che ricordano per l'assetto l'esercito di terracotta. Cento lupi realizzati a Pechino da Liu Ruowang, scultore di fama che dopo esposizioni in Nuova Zelanda, Francia e Germania (e anche alla Biennale di Venezia 2015 e, nello stesso anno, all'università di Torino), per la prima volta proporrà l'intero branco in Italia grazie a Lorenzelli Arte, all'artista Milot e al Comune con l'assessore alla Cultura Nino Daniele. E, all'inaugurazione il 14 novembre alle 11.30, lo stesso Liu Ruowang dichiarerà il suo amore per la città con un gesto concreto. Lo anticipa durante l'incontro che avviene in uno luogo speciale, lontano da Napoli: il suo personale DoDo museum, in allestimento nella capitale cinese, vicino alla «789», la zona delle prestigiose gallerie. Ma il suo cantiere, eccezionalmente aperto per l'intervista, è qualcosa di più: assomiglia a un piccolo impero immerso nel verde, con le tubature in rifacimento e già pronto ad accogliere tele che raffigurano maiali e tigri e laboratori in fervente attività. Fuori, davanti all'ingresso, ci sono i gorilla in bronzo dal volto umanizzato diventati un simbolo della sua carriera. Dentro, nell'ufficio al primo piano, l'immancabile fornellino per il tea che prevede come opzione una tazza di latte caldo in polvere.