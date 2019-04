Santa Luciella, riapre la chiesa del teschio con le orecchie

Venerdì 5 Aprile 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 17:56

Nel cuore del centro storico di Napoli torna ad aprire i battenti la piccola chiesa di Santa Luciella a pochi passi da San Gregorio Armeno. La chiesetta, chiusa a seguito del terremoto del 1980, sarà così fruibile al pubblico di napoletani e dei tanti turisti che affollano la città in questo inizio di primavera. A consentire la riapertura è stata la collaborazione tra l'associazione Respiriamo Arte, composta da giovani under 35, il Comune di Napoli, la Curia e il Pio Monte della Misericordia che ha finanziato il recupero.«Questi ragazzi hanno svolto un lavoro davvero straordinario - ha detto il sindaco Luigi de Magistris - collaborando in modo efficace con tutte le istituzioni coinvolte e mettendoci tanta passione e grazie a questo lavoro di sinergia un pò alla volta stiamo recuperando spazi della città che erano chiusi da decenni e li stiamo restituendo alla fruizione della popolazione e dei turisti che così possono scoprire luoghi nascosti e storie dimenticate».E proprio nella chiesa di Santa Luciella nella zona dell'ipogeo si cela il cosiddetto teschio con le orecchie un cranio in cui ancora oggi sono visibili le cartilagini delle orecchie. E proprio per questa sua particolarità si racconta che i napoletani andassero a chiedere le grazie, i numeri da giocare al lotto. Un teschio che è oggetto di studio per poter riuscire a capire se quel cranio appartiene a un uomo o a una donna e come sia stata possibile la conservazione delle cartilagini.«Dopo anni di sacrifici e di lavoro in cui non ci siamo mai arresi - ha spiegato Massimo Faella, presidente di Respiriamo Arte - finalmente oggi apriamo la chiesa al pubblico. Siamo molto fieri del lavoro svolto perchè è la prima volta che un gruppo di giovani riesce a portare avanti un progetto sociale di restauro e recupero». La gestione della chiesa è affidata all'associazione che l'ha avuta in comodato d'uso nel 2016 e sarà sempre l'associazione a realizzare le visite guidate.Per adesso le porte di Santa Luciella saranno aperte soltanto i fine settimana dalla ore 10.30 alle 18 e le visite saranno con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito dell'associazione. Il contributo economico per la visita guidata sarà destinato al proseguimento dei lavori di recupero della struttura. «Massimo è stato il primo ragazzo di Napoli a scrivere una mail all'assessorato ai Giovani - ha sottolineato l'assessore Alessandra Clemente - e quella mail è stato il primo passo del grande progetto voluto dal sindaco de Magistris per il coinvolgimento dei giovani di Napoli affinché diventassero protagonisti di grandi progetti e sfide. Oggi grazie alla loro professionalità e tenacia e grazie alla rete delle istituzioni coinvolte che hanno deciso di credere in quest'opera la chiesa di Santa Luciella torna alla città».