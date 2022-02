Napoli, torna all'antico splendore la chiesa di Santa Maria della Mercede in Sant'Orsola a Chiaia: concluso il restauro col Bonus facciata

Torna al suo antico splendore la chiesa di Santa Maria della Mercede in Sant'Orsola a via Chiaia, adiacente al teatro Sannazaro. Il restauro della facciata si è concluso in questi giorni ed è stato possibile grazie "Bonus facciata" 2021-2022, col finanziamento del 90%.

L’intervento si era reso indispensabile in seguito a distacchi di intonaco, succedutisi soprattutto negli ultimi 10 anni, che hanno costretto la Parrocchia amministrata da monsignor Enrico Ferrara ad apporre in più fasi teli di protezione anticaduta.

Responsabile dei lavori è stato l'ingegner Carmine Gravino Progetto, per la direzione di restauro architettonico dell'architetto Gianluca Guglielmo che si sono avvalsi del coordinatore per la sicurezza Aurora Ferrara e dell'iimpresa: PRO.R.EDIL S.R.L. - Napoli - ing. Raffaele Iovine con le restauratrici Tecnikos restauro Maria Rosaria Vigorito e Monica Sederino, il tutto sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli : dott. Luigi La Rocca, arch Luigi Rondinella, dott.ssa Annunziata D’Alconzo.

La chiesa di S. Maria della Mercede e il limitrofo convento vennero costruiti a cura dei Padri Mercedari tra il 1574 ed il 1640, dopo aver avuto in donazione nel 1570 la preesistente cappella di Sant'Orsola. Per ben due secoli i Padri Mercedari officiarono il culto nella loro Chiesa ed esercitarono i carismi spirituali dell'Ordine Mercedario. Nel 1800 tutto il complesso, Chiesa e Convento, vennero travolti dagli avvenimenti storici e per ben due volte i Padri Mercedari furono costretti a lasciare la loro sede. Dal 1850 al 1853, la Chiesa venne restaurata ed arricchita al suo interno con importanti opere pittoriche e scultoree.

Con l'unità d'Italia, il nuovo Stato confiscò tutti i monasteri e il 30 giugno 1865, alla presenza dei gendarmi, i Padri Mercedari furono costretti a lasciare il Convento e di conseguenza anche la Chiesa che venne affidata ad un sacerdote diocesano. Il Convento venne venduto ai privati dal demanio e sulla base del chiostro centrale si costruì il teatro Sannazaro. Soltanto nel 1912, i Padri Mercedari riuscirono ad avere definitivamente l'affidamento della propria Chiesa.

La Chiesa, è inserita tra due fabbricati e percorrendo Via Chiaia solo la facciata principale è visibile. La facciata, in stile neoclassico, prima dell’attuale restauro, era intonacata in bianco con tutti gli elementi decorativi in stucco grigio. Quattro alte paraste scanalate, poggiate su di un basamento a bugne in cui si aprono le finestre della sagrestia e dell'ufficio parrocchiale, sorreggono il timpano triangolare ed il campanile. Nel centro vi è un grande finestrone e, fra quattro fiori in rilievo, un rosone in cui è rappresentato il nome di Maria con il titolo di Regina.