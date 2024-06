L’ampia sala dell’auditorium Porta del Parco, a Bagnoli, è uno stadio festoso. I ragazzi ballano e cantano tra le poltrone; tutti da 18 anni in su ma, tra i tanti, c’è anche qualche senior. Vengono da Napoli soprattutto, ma anche da altre regioni (c’è perfino uno spagnolo di Barcellona). Tutti hanno t-shirt targate «Cioè», gialle per musicisti e cantanti; verdi per ballerini e performer; blu per gli attori: sono i cento selezionati del progetto ideato da Lello Arena e Mario Esposito, con la collaborazione di Enzo Decaro, teso a scoprire nuovi talenti nella capitale della creatività, Napoli.

Il titolo - «Cioè» - come ricorda Lello durante la conferenza stampa - è un omaggio a Troisi, nel cui segno l’iniziativa è sorta lo scorso anno, in occasione dei 70 anni dalla nascita: «Ogni volta che Massimo esordiva col suo “cioè”, sapevo che sarei entrato in un mondo meraviglioso ma difficile, perché avrei dovuto stargli al passo».

L’incontro nell’auditorium di Bagnoli, sede del progetto e delle lezioni (il 21 è in programma una masterclass con Nicola Piovani), vuole avere l’importanza dell’evento. Prova ne sia la presenza del sindaco Manfredi, perché è il Comune a sostenere l’iniziativa, finanziando le cento borse di studio e gli altri costi. Con lui sono Maurizio Imbriale e Alessio Rocchi, capo (e vice) della direzione Contenuti digitali e transmediali della Rai. E questa è la novità più significativa della seconda edizione di «Cioè».

Manfredi: «Il talento non basta se non è sostenuto dalla giusta formazione; e se entrambi non sono seguiti da opportunità, come l’esibizione degli allievi in piazza Plebiscito, ad agosto, nel corso di “Estate a Napoli”». L’altra è opera della Rai. Imbriale e Rocco: «Dal percorso formativo e dalle esibizioni degli allievi, dalla comunità d’arte e di vita che si è formata, trarremo una docuserie di 20 puntate di 25 minuti, in onda a partire dal prossimo 22 ottobre su RaiPlay, che vanta 25 milioni di iscritti». Il talent si discosta dai suoi simili di altre reti: «Non si impernia sulla gara, esclude aspetti più o meno cinici e intenti spettacolari; si concentra sul racconto delle passioni, dell’insegnamento e del sacrificio quotidiano, sulle vite dei singoli e sui loro rapporti. La docuserie sarà il ritratto di una generazione e la direzione digitale è nata da una costola di RaiPlay proprio con lo scopo di coinvolgere un pubblico diverso e sperimentare nuovi volti, linguaggi e format».

Intanto, nel salone dell’auditorium, l’entusiasmo dei ragazzi si fa sentire con frequenti grida, applausi e un saggio del loro talento, che coinvolge alcuni attori, musicisti, cantanti e giocolieri. In breve l’incontro stampa diventa happening. A gestire gli allievi, fare da filtro tra le loro umanità e condurre gli spettacoli, è Biagio Musella, attore, musicista, conduttore e, qui, loro fratello maggiore e «grillo parlante»: «Nel backstage ho una mia postazione, una sorta di “confessionale”, dove raccolgo le confidenze dei ragazzi, ne condivido gioie e lacrime... e riesco anche a cucinare».

Lello si lascia andare all’entusiasmo: «Questo è l’unico esperimento in Italia di una comunità d’arte intesa come servizio pubblico». E Manfredi: «È naturale che la capitale della creatività investa non soltanto sul turismo e le infrastrutture, ma anche sull’ingegno e le capacità individuali. E, non a caso, la sede scelta è qui a Bagnoli, cuore di una grande trasformazione urbana. Dove c’era una fabbrica di acciaio, oggi ne è nata una del talento».