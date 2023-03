Il mare, il sole, le spiagge, via Partenope, Palazzo Donn'Anna, ma anche i vicoli, le chiese e le ombre che si aggirano nella città tra mito e storia: è Napoli città del cinema, come suggerisce il titolo del libro della collana «Ieri oggi e domani» regalato in edicola domani ai lettori de «Il Mattino» e curato da Titta Fiore e Federico Vacalebre.

Il racconto in 30 film d'autore

Trenta i film schedati, un elenco naturalmente parziale ed inevitabilmente da aggiornare, visti i set aperti in questi giorni che suggeriscono l'azzardo di una cinemappa.

Molte le riprese nel centro storico della città, tra i Decumani e Porta Capuana, il quartiere Sanità, il cimitero delle Fontanelle, piazza Carità, i Miracoli, piazza del Gesù come nel caso della fiction «I Bastardi di Pizzofalcone», che da poco ha terminato le riprese della quarta stagione. La settimana scorsa Ivan Cotroneo ha girato di notte in Galleria Principe di Napoli alcune scene della nuova serie Netflix «La vita che volevi» con Vittoria Schisano, che racconta la transizione di Gloria, che, cambiando identità, si trasferisce da Napoli a Lecce.

Alcune produzioni si spingono fino a inoltrarsi nel sottosuolo, tra Napoli Sotterranea e Galleria Borbonica, dove da un paio di mesi sono terminate le riprese di «Uonderbois», la nuova serie targata Disney+ su cinque ragazzini napoletani con un superpotere (riuscire a guardare le cose oltre la superficie), nel cast Francesco Di Leva, Gennaro Esposito, Ivana Lotito, Serena Rossi e Denise Capezza.

Dal fantasy-teen disneyano alla storia di «L'amica geniale» che torna per la quarta e ultima stagione con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. La fiction fino a gennaio ha riportato via Petrarca agli anni '80, invecchiando le insegne degli esercizi commerciali e delle fermate degli autobus, mentre fino alla scorsa settimana ha occupato con camion mastodontici i marciapiedi che costeggiano via Costantinopoli, via Conte di Ruvo e il Mann e tra qualche settimana si sposterà in piazza Plebiscito, sperando che anche questa volta regali ai cittadini lo spettacolo delle auto d'epoca in piazza.

Ad occupare, invece, le strade di via Carbonara e via Marina c'è l'ultimo film di Marco D'Amore «Caracas», di cui l'attore firma la regia dividendo anche il ruolo da protagonista con Toni Servillo. Ispirata a Napoli ferrovia di Ermanno Rea, la storia ruota intorno alla stazione Garibaldi, macchiando la città con atmosfere latine.

In estate sempre più set. A maggio le riprese della quarta stagione della serie fenomeno «Mare fuori» nella zona del porto di Napoli; della terza stagione di «Mina Settembre» nel centro storico; e l grande, atteso, ritorno di Gabriele Salvatores con «Napoli-New York», che girerà in città, dove non ambienta una storia dai tempi di «Denti». Il film, prodotto da Paco Cinematografica, è tratto da un soggetto, scritto da Federico Fellini con Tullio Pinelli, su due scugnizzi che, nel dopoguerra, scappano da Napoli verso l'America in cerca di fortuna.

A giugno un altro grande ritorno: partiranno le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino, che, dopo «È stata la mano di Dio», sceglie di nuovo Napoli come location, ma anche come protagonista. Il regista, infatti, racconterà il mito di Partenope attraverso la storia di due fratelli, uno molto bello e l'altro meno avvenente, entrambi ossessionati dalla sorella di nome Partenope, bella come la spuma del mare. Il film ripercorrerà diverse epoche storiche, dagli anni Cinquanta in poi, e sarà girato soprattutto tra il lungomare, Castel dell'Ovo, borgo Marinari e il centro storico.

Ultimo, ma non per importanza, Alessandro Gassman che in estate riprenderà il filone Rai dedicato alle commedie di De Filippo cominciato da Edoardo De Angelis con «Natale in casa Cupiello», «Sabato, domenica e lunedì» e «Non ti pago» e continuato da Francesco Amato con «Filumena Marturano», girando «Questi fantasmi».