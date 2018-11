Napoli città geniale, parte il tour sulle tracce di Elena Ferrante

Martedì 27 Novembre 2018, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte questo sabato “Napoli città geniale”, il primo tour letterario dedicato ai luoghi narrati dalla celebre scrittrice Elena Ferrante. Ogni sabato alle 10.30 il City Sightseeing Napoli si trasformerà in un bibliobus che condurrà i visitatori, turisti e non, attraverso i posti della quadrilogia “L’amica geniale”.La suggestiva esperienza culturale, realizzata da City Sightseeing e dalla libreria Iocisto, si discosta dai classici itinerari turistici per muoversi sulle tracce dei luoghi più segreti della nostra città, accompagnati dai passi della “neapolitan novel” tanto amata dai lettori della misteriosa scrittrice. Il percorso letterario, che parte da Largo Castello, durerà circa tre ore e toccherà Rione Luttazzi, Piazza Garibaldi, Via Caracciolo e Piazza dei Martiri, snodandosi attraverso le tappe fondamentali delle vicende delle due protagoniste, Lenuccia e Lila.Titti Marrone, giornalista e socia di iocisto, cui si deve l’idea di questa inedita esperienza culturale, assicura: «Credete a me, nessuno mai vi mostrerà la Napoli segreta, arcana e affascinante del tour Napoli città geniale».