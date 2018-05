Napoli Città Libro, 20mila visitatori in quattro giorni: «Ma le istituzioni ci hanno abbandonato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 28 Maggio 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 10:19

Hanno lo stesso cuore, fatto a forma di libro: i tre «ragazzi» di Libr@rte che hanno sognato e trasformato in realtà il salone del libro, ora si guardano con soddisfazione. Si chiamano «ragazzi» fra di loro, anche se il più giovane, Alessandro Polidoro, ha 48 anni e gli altri, Diego Guida e Rosario Bianco, hanno scavalcato da un po' i 55: sono madidi, ripiegati dalla stanchezza ma entusiasti. Cercano un angolo per fumare quattro sigarette di fila e raccontare l'esperienza che sta per concludersi: «Quando ne abbiamo parlato la prima volta era solo un'idea condivisa da tre uomini folli d'amore per i libri. Oggi è questo...», allarga le braccia a mostrare il fiume di persone e l'entusiasmo che circonda anche l'ultima giornata di «Napoli Città libro», Alessandro Polidoro. È felice, lo è per davvero.Hanno uno stesso cuore i ragazzi di Libr@rte, ma i pensieri sono diversi. Se Polidoro guarda al trionfo con gioia, Diego Guida lo osserva con rabbia di chi c'è riuscito nonostante tutto, «a dispetto» avrebbe detto Eduardo De Filippo: «Stiamo vivendo un'esperienza incredibile, noi ci abbiamo creduto: le istituzioni non l'hanno fatto». Si apre un cahier de doléances che nasce dalla tensione per i giorni vissuti a cento all'ora con poco sonno e tante preoccupazioni, anche se alla fine è stato trionfo: «Penso che avevamo chiesto al Comune di esserci vicini, ma abbiamo ricevuto regolare richiesta di pagamento per queste sale, da saldare anche in anticipo (in tutto 6.850 euro ndr). Penso alle volte in cui ho chiamato la segreteria del sindaco, ma lui non ha mai trovato tempo per questa iniziativa. Penso pure che ci sono più di trenta gradi in questa meravigliosa domenica di fine maggio ma espositori e visitatori sono costretti a soffrire perché a San Domenico Maggiore l'aria condizionata, così ci hanno riferito, può essere attivata solo dal primo di giugno». Diego Guida è un fiume in piena.