Napoli Città Libro, Comune in campo: «Evento positivo, polemiche inutili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 29 Maggio 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore alla cultura, Nino Daniele, cerca la via della moderazione, parla col sorriso, spiega che «le parole di Diego Guida probabilmente saranno state dettate dalla tensione accumulata nei giorni dell'organizzazione dell'evento». L'assessore all'istruzione, Annamaria Palmieri, affida il suo pensiero a un comunicato: «Sono profondamente dispiaciuta e molto sorpresa delle affermazioni attribuite su Il Mattino a Diego Guida che segnalano un'assenza dell'Istituzione all'iniziativa. L'amministrazione a cui appartengo non ha mai fatto mancare nulla nella persona del Sindaco, dell'assessore alla Cultura e umilmente dalla scrivente. Sostegno a chi svolge una meritoria opera di promozione e diffusione della cultura e della lettura nella nostra città. E ne è testimonianza non solo la destinazione alla manifestazione di uno dei beni monumentali più importanti, più suggestivi, più rinomati di tutta la città, ma anche la vicinanza emotiva, la diffusione della iniziativa con tutti i mezzi di comunicazione e la presenza fisica. Mi auguro si tratti di un equivoco se fino a ieri sera (domenica sera per chi legge, ndr) scambiavo messaggi di ringraziamento e complimenti reciproci proprio con l'editore Diego Guida di cui ho grande stima».Argomento del giorno, l'avrete capito, le bordate lanciate da uno degli organizzatori di «Napoli Città Libro», nelle ore in cui la manifestazione si chiudeva. Diego Guida ha raccontato la percezione di abbandono da parte delle istituzioni: «Ci avevano promesso sostegno, hanno preteso il pagamento anticipato per concederci San Domenico Maggiore. Ci avevano promesso finanziamenti dalla tassa di soggiorno, hanno deciso di utilizzare fondi regionali che, però, sono ancora fermi nei meccanismi della burocrazia. Ci avevano garantito vicinanza, però il sindaco di Napoli non ha mai trovato il tempo per rispondere alle mie telefonate...», il succo del discorso è questo. Il dado della polemica è stato tratto, inevitabili le reazioni dell'Amministrazione.