Napoli Comicon 2022, Errico Porzio e Salvatore Lioniello presenti con PizzaCon: «Ma non chiedeteci la pizza con l'ananas»

Comicon quest'anno vuol dire anche pizza con il PizzaCon. Il mondo del food, con la sua popolarità ormai dilagante sui social, è diventato a tutti gli effetti una parte fondamentale della cultura pop.

Ospiti della fiera i pizzaioli Errico Porzio e Salvatore Lioniello, maestri dell'arte bianca e star dei social con migliaia di followers tra Instagram, TikTok e YouTube.

APPROFONDIMENTI COMICON 2022 Yolanda Lynes al Comicon di Napoli: «Ragazze, non fatevi... COMICON 2022 Comicon 2022, Maurizio De Giovanni: «Tra fumetti e romanzi... COMICON 2022 Comicon 2022, La nona arte: «Ai giovani fumettisti diciamo di...

La gastronomia dunque rivendica il suo spazio contenutistico e culturale. La scelta identitaria per questa nuova area è naturalmente ricaduta su di un'eccellenza della cucina napoletana: la pizza. Simbolo pop assoluto ed emblema del foodporn, la pizza è protagonista dell’area food di Comicon.

«La nostra missione è quella di esportare l'arte della pizza napoletana in tutto il mondo e i social ci sono sembrati il modo migliore per farlo» Dice Porzio. «Il mio successo su TikTok è nato per caso, durante la pandemia spinto da mia figlia di dieci anni, così per gioco. Non c'è nulla di studiato dietro. Sono molto felice che la figura del pizzaiolo sia stata molto rivalutata e che ispiri tanti giovani ragazzi».

«I miei video tutorial su YouTube sono nati per divulgare e condividere le mie conoscenze sulla pizza». Aggiunge Lioniello. «La gente lo ha apprezzato sin da subito ed inizia a diventare esperta. Questo serve per far crescere l'intero settore e spinge anche noi a migliorare constantemente».

In collaborazione con Garage Pizza e Dissapore, ad occuparsi di questa nuova area gastronomica è Antonio Fucito. Per la prima volta un grande festival d’intrattenimento dedica al mondo del food uno spazio di rilievo, con un programma ricchissimo che va dalla cultura del cibo alla possibilità di assaggiare diverse pizze direttamente in fiera.

Due le tipologie di pizza offerte: a portafoglio, con delle classiche margherite, e una pizza speciale Comicon, differente per ciascun brand.

«Ma non chiedeteci la pizza con l'ananas» scherza Porzio.