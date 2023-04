Napoli, nel complesso di Santa Maria la Nova il forum per la relazioni economiche e culturali con la Romania

Giovedì 27 aprile si radunerà per la prima volta a Napoli, nello scenario dello splendido Complesso Monumentale di S. Maria La Nova, il Forum dedicato alle relazioni economiche e culturali tra la Repubblica della Romania e la Città di Napoli.

La collaborazione è nata grazie alle comuni ricerche storiche condotte, sin dal 2014, sulla figura storica di Vlad III Tepes e che sono attualmente ancora in corso; la presenza di due importanti sepolture nel Chiostro di San Giacomo della Marca sono state il motivo dell’iniziale interesse: la Tomba quattrocentesca di Matteo Ferillo, con il suo splendido dragone centrale, e quella del principe albanese Costantino Castriota Scanderbeg (morto nel 1500) – poi divenuto Vescovo di Isernia – su cui vi è la dedica alla misteriosa figura di Maria Balsha; uguale attenzione è rivolta alla decifrazione della misteriosa iscrizione presente nella Cappella Turbolo del grande Cappellone di San Giacomo della Marca.

Per questi motivi di comune impegno culturale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa pluriennale con la Societatea cultural-istorica “Mihai Viteazul” di Ploiești e con la Camera di Commercio Italia-Romania, che aprirà a Napoli una sezione dedicata all’assistenza delle tante imprese italo-rumene.

Il prof. Giuseppe Reale, direttore del Complesso Monumentale di S. Maria La Nova, ha dichiarato: «Nel più ampio quadro del processo in atto d’integrazione europea, in cui la Romania è entrata a farvi parte il I gennaio del 2007, si è del tutto consapevoli dell’importanza strategica di tali relazioni. Tale avvicinamento è ampiamente evidenziato sia dalla presenza in Italia di una numerosa ed operosa comunità di cittadini europei provenienti dalla Romania che della rete di imprese italiane che, a vario titolo, incentivano gli scambi commerciali tra tali Paesi».

Il dott. Eugen Terteleac, presidente della Camera di Commercio Italia-Romania, invita a riflettere come «i romeni che vivono in Italia sono attualmente la prima comunità rispetto al totale degli stranieri residenti; se nel censimento del 1991 i romeni in Italia erano poco meno di 10.000, nel 2018 hanno sfiorato il milione e duecentomila presenze, costituiscono oggi, con 1.076.412 presenze, il 20,8% del totale degli stranieri. D’altra parte, con dati aggiornati al 2019, sono quasi 50.000 le imprese italiane registrate in Romania».

Sarà il dott. Mircea Cosma, presidente della Societatea Cultural-Istorică Mihai Viteazul e promotore di questa iniziativa, ad aprire i lavori del Forum.