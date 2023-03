UNAR: a Napoli uno dei 4 eventi per la settimana dell'antirazzismo

In occasione della giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, anche quest’anno UNAR promuove la “settimana di azione contro il razzismo”. Nel corso della settimana Amref Italia sarà promotrice di 4 incontri nell’ambito del progetto “Get Under My Skin!”, che si terrano a Napoli, Verona, Torino e Reggio Emilia.

Il progetto, in partenariato con l’associazione Le Réseau, ha l'obiettivo di divulgare in modo innovativo informazioni corrette sul razzismo sistemico per eliminare forme di afrofobia e razzismo anti-nero. Al centro di questi eventi ci sarà AFAR, afro-descendant fighting against racism, una rete di giovani professionisti preparati sulla decostruzione di bias razzisti e sulla ricerca di pratiche non discriminatorie.

Il 24 marzo, Napoli ospiterà, presso officine gomitoli, “memoriae. Il senso di un luogo” in collaborazione con Dedalus. Sempre il 24 marzo, Torino vedrà John Modupe protagonista di uno spettacolo di stand- up comedy mentre a Verona in occasione di un cineforum si discuterà di "essere afroitaliani ieri e oggi” in collaborazione con afro-veronesi. Infine, il 25 marzo a Reggio Emilia, l’incontro dal titolo "rappresentanza politica degli afrodiscendenti” organizzato in collaborazione con Mondo Insieme.