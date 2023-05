Napoli, concorso «Fotografa la tua città»: ecco i vincitori

Grande partecipazione stamattina, nella sala Conferenze dell'ex Base Nato di Bagnoli a Napoli, per la cerimonia di premiazione del concorso «Fotografa la tua città » 3^ edizione, riservato alle scuole secondarie di prime e secondo grado di Napoli e provincia.

Alla affollatissima cerimonia di premiazione, organizzata dalle Associazioni di Promozione Sociale “Napoli Europea” (presidente Eduardo Improva) e “Dialogos” (presidente Ciro Biondi) sotto l’egida dell’Acsi, Associazione Nazionale di Cultura, Sport e Tempo Libero, e con il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e dalla Fondazione Campania Welfare, hanno partecipato la dott.ssa Maria Patrizia Stasi, presidente della Fondazione Campania Welfare, il dott. Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità e Maura Striano, assessore all'Istruzione del Comune di Napoli.

«Anche quest'anno, grande è stata la partecipazione degli studenti al concorso», dice Eduardo Improta, presidente dell’associazione “Napoli Europea.

L’ obiettivo del concorso è quello del miglioramento e dell’approfondimento della conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive della nostra città, anche attraverso discussione e confronto critico».

Gli studenti partecipanti si sono cimentati a realizzare foto di luoghi curiosi, originali e significativi dal punto di vista sociale, culturale e paesaggistica del territorio della città metropolitana. Valorizzare i territori della Città Metropolitana di Napoli, divulgando il più possibile la conoscenza delle sue bellezze e incentivare l’utilizzo di tali luoghi al fine di richiamare un maggior flusso turistico.

Alla terza edizione hanno partecipato oltre centocinquanta studenti. Per le scuole superiori di secondo grado medie sono stati premiati: Quinto posto, Riccardo Ferraro “Silio Italico” 3L; Quarto posto, Alessia Papa »Silio Italico” 1J; Terzo posto ,Giada Menna “Silio Italico” 2E; Secondo posto, Carlo Annunziata “Silio Italico” 1J; Primo posto, Greta Scherillo “Michelangelo Augusto", con una foto scattata nel cuore del centro antico di Napoli dove si trova la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco meglio nota al popolo partenopeo come la chiesa “de’ ’e cape ’e morte”.

Per le Scuole secondarie di secondo grado superiori: Sesto ex aequo, Alessia De Iesu “Pasteur” (Roma) 2G; Sesto ex aequo, Virginia Nulli Gennari “Virgilio” (Pozzuoli); 3Q Quinto posto, Nunzio Castellano “Casanova” 3L; Quarto posto, Annamaria Leone “Casanova” 3L; Terzo posto, Maria Esposito “Casanova”. 3L; Secondo posto, Lucia Siviero “Boccioni-Palizzi”, sede Salazar 5M; Primo posto, Rebecca Scherillo “Boccioni - Palizzi”, sede di Agnano 1A: La fotografa propone uno scatto in cui l’opera l’opera di Banksy in piazza Gerolomini a Napoli - la Madonna con la pistola - fa da sfondo a un’altra immagine femminile: una giovane donna dal volto sereno che sostiene un pallone da calcio.