Napoli, la Confraternita dei Pellegrini inaugura un percorso accessibile ai disabili

Domani, venerdì 31 maggio alle ore 18 con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano presso la Chiesa della SS. Trinità dell'Arcicofraternita dei Pellegrini- Via Portamedins, 41 Napoli, sarà inaugurato il nuovo percorso di visita accessibile del complesso museale dei Pellegrini. Il progetto "Museo for all" garantisce, infatti, la piena accessibilità alle persone con disabilità al percorso.

In occasione dell' inaugurazione del percorso è stato promosso un incontro pubblico nella chiesa della Ss.

Trinità dell' Arcicofraternita dei Pellegrini (via Portamedina, 41 Napoli), al quale parteciperà il ministro Gennaro Sangiuliano. Dopo I saluti di Giovanni Cacace, primicero dell' Arcicofraternita dei Pellegrini; Giuseppe Gaeta, direttore Accademia di Belle Arti di Napoli; Gaetano Panariello, direttore conservatorio di San Pietro a Majella; Michelangelo Russo, direttore DiARC Università Federico II; Carlo Morelli, dell'associazione Ad Alta Voce ETS - Chiesa di S. Potito, sono in programma i contributi di don Tonino Palmese, preposito Arcicofraternita dei Pellegrini; Angela Rogliano di Respiriamo l' aria, don Antonio Loffredo, direttore del Museo Diocesano diffuso, Antonio Lucidi, vicepresidente L' Altra Napoli. Modera la giornalista Brunella Chiozzini.