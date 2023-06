Gli studenti campani a lezione di Costituzione: un concorso di idee nelle scuole

Un'iniziativa di studio e di riflessione sul dettato e sul valore attuale della Costituzione, «nella consapevolezza che essa rappresenta la legge fondamentale della nostra Repubblica democratica nata dalla Resistenza». A promuoverle nelle scuole della regione, per il prossimo anno scolastico, saranno Cgil Campania, Anpi, Libera, Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Arci, Legambiente, la rivista Infinitimondi e il Centro di Promozione Culturale Insieme.

In questo contesto - informa un comunicato dei promotori - è stato indetto un concorso pubblico, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Campania e alle Associazioni del territorio regionale, dal titolo: «Giustizia e uguaglianza per tutti: i compiti della Repubblica. Attuiamo il 2 comma dell’articolo 3 della Costituzione».



I partecipanti al concorso potranno esprimere le proprie idee, utilizzando i linguaggio a loro più congeniale e presentare i lavori entro il 20 Febbraio 2024.

La manifestazione di premiazione delle migliori idee è prevista per la seconda decade di aprile.