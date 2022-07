Cultura, Pasquale Terracciano a Napoli: «Italia superpotenza culturale grazie al nostro soft power»

Si è tenuta al teatro San Carlo di Napoli la conferenza dei direttori e delle direttrici degli istituti italiani di cultura dove tema portante della discussione è stato la valorizzazione e della potenza della cultura italiana anche al di fuori dei confini nazionali. A tal proposito a prendere la parola è stato l'ambasciatore Pasquale Quito Terracciano, capo della direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, che ha sottolineato la forza persuasiva del patrimonio intellettuale italiano. «Riteniamo che la cultura sia veramente uno degli aspetti più rilevanti della promozione estera del nostro paese. -ha esordito l'ambasciatore- Noi abbiamo la fortuna di essere una superpotenza culturale che si manifesta attraverso il nostro soft power, abbiamo la capacità di persuadere per far avanzare i nostri interessi e i nostri valori. Per questo la rete degli istituti di cultura è fondamentale. Cento anni fa, -ha proseguito- proprio in questi giorni, nasceva a Praga l'idea di un istituto italiano di cultura. Prima non esisteva il concetto di un'amministrazione dello Stato che fosse deputato alla promozione della cultura italiana, e adesso invece, cento anni dopo, la rete degli istituti di cultura conta 84 sedi nel mondo e abbiamo intenzione di aprirne altri 6: 2 quest'anno, ad Almaty e Amman, e 4 nei prossimi mesi», ha reso noto l'ambasciatore.

Successivamente annunciando per il prossimo autunno una giornata della formazione italiana nel mondo, con i rappresentanti delle 7 scuole statali italiane all'estero e delle 42 paritarie Terraciano ha voluto porre un accento anche sul valore della lingua italiana: «È la porta d'accesso alla cultura italiana.-ha dichiarato- La sua diffusione è parte fondante del mandato degli istituti italiani di cultura nel mondo, dove i corsi di lingua devono rappresentate una priorità. L'interesse all'estero per l'italiano a volte è semplice interesse per la nostra cultura, a volte è conseguente al desiderio di trasferirsi nel nostro paese per motivi di lavoro o di studio» ha concluso.