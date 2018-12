Dai Gospel a Capossela, via al Natale di Napoli in musica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Dicembre 2018, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 09:31

Un Natale dove la bellezza e la creatività si mescolano con la musica, l'arte e la tradizione. Presentato ieri, in sala giunta a Palazzo San Giacomo, il tabellone del Natale a Napoli 2018, per il quale è stato scelto un titolo esplicativo: «Fatti belli, nati nella città creativa». Concerti, mostre, spettacoli, installazioni luminose accompagneranno napoletani e turisti nel fil rouge che si interseca con la bellezza e la creatività in salsa partenopea, a partire da ieri, fino al 6 gennaio 2019.La parte più succulenta del fitto programma è rappresentata dal festival musicale «Sacro Sud. Anime Salve», del quale Enzo Avitabile sarà direttore artistico. «È un incontro unico che parla di musica, di sacralità, una devotio populi che nel silenzio grida la sua aspirazione alla luce» spiega Avitabile. Il festival, a ingresso gratuito e organizzato da Black Tarantella, si compone di 10 concerti in 7 chiese cittadine, dal centro storico alle periferie. Ad aprire la kermesse musicale è stata ieri Savina Yannatou & Primavera en Salonico, che si è esibita nella chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia. Tra gli altri concerti, ci sarà spazio per la musica gospel con Tony Washington Singer, ma anche Vinicio Capossela con «Leiturghia d'inverno», i violoncellisti Giovanni Sollima e Ernst Reijseger, fino ad arrivare al 6 gennaio con la chiusura proprio di Avitabile, che nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli presenterà una nuova versione del progetto «Sacro Sud».