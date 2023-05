Napoli, De Luca incontra gli operatori dello spettacolo della Campania

Ampliare gli spazi teatrali della Regione rinnovando, parallelamente, quelli già esistenti per favorire una maggiore efficienza energetica degli stessi. Implementare percorsi di formazione ed incrementare le piccole realtà culturali lontane dai riflettori del grande pubblico.

Queste sono solamente una parte delle tante richieste portate sotto la lente di ingrandimento dagli aderenti all’Unione Regionale Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) che stamane hanno incontrato per un confronto il governatore Vincenzo De Luca per delineare la strada da percorre insieme al fine di potenziare un mercato che alla Campania può offrire ancora tanto.

L’incontro all’insegna del dialogo, svolto al Teatro Nuovo di via Montecalvario, è stato d’occasione per aprire un interessante dibattito, tra il titolare di Palazzo Santa Lucia e gli operatori dello spettacolo, volto ad incrementare lo sviluppo culturale ed economico della Regione.

«Solo a Napoli – racconta De Luca – c’è una grande vivacità del mondo culturale. Abbiamo 300 imprese che spaziano in tutti i campi della cultura, dal teatro fino alla danza, ed è un mondo che va avanti grazie al sostegno della Regione Campania». «Anche perché – osserva l’ex sindaco di Salerno - nel campo dello spettacolo vi è un divario drammatico fra Nord e Sud. Oggi abbiamo quindi confermato il sostegno della Regione verso queste aziende culturali ed il mio impegno personale per fare di “Napoli una città mondo” in grado di competere con le altre capitali d’Europa».

Lo spettacolo dal vivo campano, dopo i difficili anni della pandemia, gode infatti di un importante stimolo da parte di Palazzo Santa Lucia attraverso la legge regionale 6/2007 finanziata per i prossimi tre anni 2023-2025 con una dotazione di 15 milioni all'anno.

Un sostegno a cui beneficiano circa 300 imprese del comparto che conta in Campania almeno 14mila lavoratori dello spettacolo. A cui si aggiungono poi quelli del cinema che in questi anni ha subito un vero e proprio boom. Basti pensare ai tanti vicoli di Napoli che ogni giorno diventano set cinematografici a cielo aperto tra la gioia di turisti e curiosi.

Se però in alcuni comparti, come ad esempio il teatro, la ripresa post Covid sembra promettente in altri, come le sale cinematografiche, si registrano ancora delle criticità, nonostante i tanti sforzi messi in campo per tornare ai livelli pre pandemia. Lo spettacolo dal vivo, invece, è alle prese con i decreti delegati della legge delega (cosiddetto Codice dello Spettacolo) i quali dovrebbero attuare un significativo riordino di tutta la materia. A tal proposito gli operatori della regione, riuniti oggi a Napoli al grido di “equità”, confidano che sia data concreta attuazione, mediante l’istituzione di un apposito fondo perequativo per il Mezzogiorno, al principio del Riequilibrio Territoriale, che è stato inserito nei principi e nei criteri direttivi della delega, anche a seguito di una forte iniziativa dalla stessa Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

L'Agis, collaborando a uno studio dello SVIMEZ, ha riscontrato infatti un significativo divario tra gli operatori delle regioni del Sud con i propri corrispettivi delle altre regioni del centro e del nord Italia. Il contributo medio che viene assegnato dallo Stato agli operatori del meridione risulta molto inferiore a quello attribuito agli operatori delle altre regioni del Paese. Senza contare che quest’ultimi possono avvantaggiarsi anche delle risorse provenienti dalle Fondazioni Bancarie (al Sud il dato si attesta intorno ad uno scarso 9%) e delle risorse che derivano dal meccanismo dell’Art Bonus.

Tutto ciò si registra nonostante l’incoraggiamento che la Regione Campania offre agli operatori del settore attraverso due importanti leggi regionali: una relativa allo Spettacolo dal vivo ed un’altra al Cinema e all’Audiovisivo che attribuiscono loro significativi contributi. Grazie alle stesse si è riusciti almeno ad attenuare il divario emerso dallo studio dello SVIMEZ. Tra le criticità presenti nel comparto campano spicca poi anche una significativa mancanza sul territorio campano di profili professionali.

A non mancare, fortunatamente, sul territorio sono i tanti talenti che la Campania sforna giorno dopo giorno. Uno di questi era anche presente oggi al Teatro Nuovo di Napoli. Si tratta di Francesco Di Leva, freschissimo vincitore del David di Donatello 2023 come miglior attore non protagonista per il film Nostalgia di Mario Martone.

«A Napoli – osserva l’attore – vedo una grande ripresa per quanto riguarda il ritorno al cinema post pandemia. Lo stesso incontro di oggi, visto l’impegno preso dal governatore De Luca per lo sviluppo della cultura in città, mi sembra una buona partenza per quest’annata 2023 che è solo all’inizio».