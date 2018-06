Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato oggi il premio Nobel per la letteratura 1986 Wole Soyinka, drammaturgo, poeta e scrittore nigeriano al quale, insieme all'assessore alla cultura Nino Daniele, ha portato i saluti della cittá. «Sono felice della presenza a Napoli di Wole Soyinka. In questo momento storico, in particolare, é importante praticare ideali di pace, accoglienza, solidarietá ed antirazzismo» ha detto il primo cittadino.

Sabato 9 Giugno 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 12:33

