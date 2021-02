Napoli, un falco e un gheppio ritrovano la libertà al Real Bosco di Capodimonte

Sono tornati a volare in libertà, tra la splendida natura del Bosco di Capodimonte, un falco e un gheppio ritrovati in condizioni di difficoltà e curati dal Servizio Veterinario della Asl Napoli 1 Centro in sinergia con il C.R.I.U.V. (Centro di Riferimento Igiene Urbana Veterinaria) assieme ai medici Veterinari del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) “Federico II”.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli, un falco e un gheppio ritrovano la libertà al Real...

I due rapaci, probabilmente vittime di bracconaggio, erano stati recuperati entrambi in condizioni di difficoltà nel mese di novembre 2020, e poi portati in consegna ai medici veterinari specializzati nel recupero e riabilitazione della fauna selvatica: il falco era stato trovato nei pressi di Castellamare di Stabia, e al momento del ricovero mostrava una frattura esposta del metacarpo destro; al gheppio, invece, rinvenuto a Volla dai Servizi Veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud, era stata riscontrata una frattura esposta dell’omero sinistro.

«Ringrazio il Direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger per aver ancora cooperato con la Asl Napoli 1 Centro al fine di dare un contributo al territorio della città di Napoli. Questa volta la sinergia tra le nostre organizzazioni ha permesso di poter restituire al loro habitat naturale i due splendidi rapaci che hanno ritrovato la loro libertà», ha detto al momento della liberazione il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva.

Un paesaggio naturale, ma anche sonoro, quello del Real Bosco di Capodimonte, che già ospita oltre un centinaio di specie di uccelli. Il simbolo di Capodimonte è rappresentato dagli uccelli cavitari come il picchio: il rosso maggiore, il verde e il torcicollo, l’unico migratore della famiglia. Tra gli uccelli che abitano le cavità degli alberi anche le cinciarelle e le cinciallegre. Sono presenti anche ballerine bianche, ballerine gialle, tortore dal collare orientale, gazze, cornacchie e merli. Nel sottobosco si trovano pettirossi, scriccioli, luì piccoli e passere scopaiole o uccelli molto mimetici, come il rampichino. Tra i rami si incontrano il fringuello, il verzellino, il colombaccio, la ghiandaia, il verdone, il cardellino. Non mancano ovviamente i predatori: lo sparviere, il gheppio e l’allocco, il re della notte del bosco. Nidificano nei paraggi anche la poiana e il falco pellegrino capace di superare i 300 km orari in picchiata. Durante le migrazioni si osservano anche il falco di palude, l’albanella, il falco cuculo, il falco pecchiaiolo. Tra le altre specie presenti nel bosco si possono citare la balia nera e quella dal collare, i gruccioni e rigogoli, il passero solitario e, d’inverno, il codirosso spazzacamino. Tra i migratori: la rondine, il balestruccio e il rondone comune.

«Sono felice di questa nuova collaborazione con l'Asl Napoli 1 Centro, dopo l'accordo che ci vede uniti nella battaglia comune contro il Coronavirus e che trasformerà la nostra Fagianeria in un centro vaccinale. Il Bosco è stato sempre abitato dagli uccelli, come dimostra proprio la Fagianeria, detta Casa dei Fagiani forestieri perché destinata alla schiusa e al ricovero dei fagiani cinesi, americani e dei pavoni. Sono sicuro che il falco e il gheppio che abbiamo liberato stamattina ritroveranno qui nel Bosco il loro ecosistema naturale. Il loro volo è stato davvero emozionante e un bellissimo segnale per tutti noi», ha affermato il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger.

© RIPRODUZIONE RISERVATA