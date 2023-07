Università Federico II di Napoli, nasce Farming Future polo nazionale di trasferimento tecnologico

Nasce Farming Future, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico interamente dedicato al finanziamento e al potenziamento imprenditoriale dei risultati delle attività di Ricerca scientifica e industriale nell’ambito dell’Agrifood Tech. Lo annuncia CDP Venture Capital in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare e sostenere l’approdo sul mercato delle invenzioni provenienti dai laboratori di eccellenza delle Università e dei Centri di ricerca italiani in un settore strategico per l’economia del nostro Paese che è primo in Europa nella produzione di prodotti agroalimentari di qualità – il mercato contribuisce al 12% del PIL nazionale – e rappresenta il quarto Paese al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche in Agricoltura e Scienze biologiche.

Il focus di investimento di Farming Future sarà su progetti e startup con tecnologie innovative applicabili all’intera filiera agro-alimentare, dall’ambito della produzione (biotecnologie verdi, bioenergia e biomateriali, robotica, nuovi metodi di agricoltura) a quello della distribuzione (food safety and traceability, supply chain and logistics, tecnologie di processing e packaging, veicoli a guida autonoma per consegne alimentari).

Il Polo ha una dotazione target complessiva di circa 20 milioni di euro, di cui 10 milioni già stanziati dal fondo di Technology Transfer di CDP Venture Capital Sgr per investire nei prossimi 3 anni in più di 20 tecnologie in fase di prototipazione (investimenti POC) e in oltre 18 startup in fase di avvio (investimenti in fase seed). Gli investimenti POC saranno dedicati prevalentemente ai ricercatori facenti parte dai Promotori scientifici del Polo mentre gli investimenti in fase seed saranno aperti all’intero sistema della Ricerca italiano.

Non solo capitali, ma anche supporto ai ricercatori nel potenziamento imprenditoriale dei loro trovati scientifici. L’attività del Polo Farming Future mette a disposizione dei progetti selezionati un programma di Incubazione tecnica curato da To Seed Partners con l’intento di offrire un concreto supporto tecnico e di business ai team di ricerca delle Università Promotori Scientifici, per aumentare la probabilità di successo del trasferimento delle loro competenze e tecnologie sul mercato. Anche per le startup selezionate a livello nazionale per gli investimenti seed, purché nate nell’ambito della Ricerca scientifica, sarà consentito l’accesso ad un programma di Business Creation, sviluppato in collaborazione con partner internazionali comprovato valore e finalizzato ad accelerare la generazione di metriche di mercato.

«L’innovazione digitale e la tecnologia sono elementi cruciali per lo sviluppo di tutta la filiera agroalimentare, eccellenza del nostro Paese che esprime primati importanti sia rispetto alle attività del mondo agricolo che dell’industria della trasformazione dei prodotti alimentari» commenta Enrico Resmini, Amministratore delegato e Direttore generale di CDP Venture Capital, «L’apporto che la Ricerca scientifica può fornire in questo settore può portare un enorme valore aggiunto all’economia del Made in Italy con ampie prospettive di ricaduta anche ti tipo occupazionale e sociale.

«L'iniziativa Farming Future di CDP Venture Capital rappresenta una importante opportunità di collaborazione e di sinergia con il Centro Nazionale Agritech e le tante attività di ricerca e divulgazione svolte dall'Ateneo federiciano sui vari temi legati allo sviluppo delle tecnologie abilitanti e l'innovazione nel settore agrifood. Il rapporto con CDP, già consolidato dalla co-partecipazione nella fondazione Agritech, si arricchisce ulteriormente, con l'obiettivo di dare una spinta concreta e notevole allo sviluppo di un comparto di fondamentale importanza per il nostro Paese» commenta Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.