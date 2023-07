Università Federico II di Napoli, partono le immatricolazioni per il nuovo anno accademico

Partono dal 17 luglio le immatricolazioni all’anno accademico 2023/2024 all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Una novità che anticipa l’iscrizione ai primi anni dei corsi di laurea di 45 giorni rispetto alla tradizionale data del 1° settembre in vigore fino allo scorso anno. L’iniziativa agevola quanti intendono immatricolarsi dando loro più tempo per il completamento della documentazione necessaria.

Inoltre, la data scelta consente l’iscrizione subito a valle degli esami di maturità. L’anticipazione della data si riferisce esclusivamente alle immatricolazioni. Rimane invariata, infatti, con inizio il 1° settembre, la data per le iscrizioni agli anni successivi al primo.

«Anticipare l’apertura delle immatricolazioni è il frutto di un notevole impegno organizzativo dell’Ateneo e rappresenta un ulteriore segnale di attenzione per le esigenze della nostra popolazione studentesca, dando più tempo ai nostri giovani per prendere la giusta decisione», spiega il rettore Matteo Lorito.

Non varia la data di scadenza del 31 ottobre e non cambiano le modalità di iscrizione. È SegrePass il sistema che permette di accedere ai servizi di immatricolazione e iscrizione alla Federico II da qualsiasi postazione telematica fissa o mobile. Tutti gli studenti che intendono frequentare un corso di laurea dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dovranno utilizzare la procedura di iscrizione in rete accedendovi attraverso Segrepass. Naturalmente, la modalità d'iscrizioni telematiche può essere utilizzata solo per immatricolarsi ai corsi di laurea ad accesso libero mentre, per le lauree a numero programmato la procedura si differenzia in termini di modalità e termini di scadenze.