Napoli, festoso flash mob in piazza Plebiscito nel segno di Gershwin

Un festoso flash mob sulle note di Georg Gershwin ha visto protagonisti stamane in piazza del Plebiscito 1500 ragazzi che hanno partecipato al progetto Alternanza Scuola/Lavoro. Diretti da Carlo Morelli e Filomena Piccolo, gli studenti del progetto Gershwin Tribute, si sono dedicati per 4 mesi, da novembre 2018 a marzo 2019 allo studio e all'interpretazione dell'opera di Gershwin, spaziando tra musical, musica sinfonica ritmica e influenze jazz, partecipando a momenti formativi sul canto, la danza e i linguaggi del teatro, in un'officina artigianale di avvicinamento alle arti sceniche.

Stamane, presente il sindaco Luigi de Magistris, la conclusione di questo percorso didattico: previsto anche un concerto alle 19,30 al Teatro di San Carlo che vedrà l'esibizione di gran parte degli studenti coinvolti, con brani musicali del celebre compositore americano, in uno spettacolo aperto ai giovani, alle loro famiglie. «Per il terzo anno consecutivo, Generali Italia attraverso il programma Valore Cultura, sostiene il Teatro San Carlo nelle iniziative dedicate alla formazione professionale e culturale dei giovani del territorio napoletano», si legge in una nota. «Valore Cultura è un progetto nato nel 2016 con l'obiettivo di rendere l'arte e la cultura accessibile a un pubblico sempre più ampio e di avvicinare le famiglie e, in particolare i giovani, a questo mondo. In quest'ambito ha preso vita il percorso Alternanza Scuola-Lavoro del Teatro di San Carlo, dedicato agli Istituti superiori della Campania assieme ai loro coetanei delle periferie di Napoli. Un progetto che con il sostegno di Generali Italia coinvolge 1500 ragazzi in un programma formativo con laboratori sulle arti e sui mestieri dello spettacolo, che crea opportunità di apprendere un mestiere a molti ragazzi, anche provenienti da ambienti periferici e disagiati della città e della regione».

Venerdì 5 Aprile 2019, 14:27

