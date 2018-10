Napoli, ecco la fontana di Tatafiore: «dimenticata» nella Mostra d'Oltremare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 5 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Itaca, la fontana di Ernesto Tatafiore rimossa il primo settembre da via Scarlatti, si trova in un deposito all'aperto della Mostra d'Oltremare, a un centinaio di metri dall'ingresso di viale Kennedy, di fronte al laghetto.Qui, su un terreno abbandonato e incolto, dove crescono le erbacce ed è rimasta qualche pianta secca, sono accatastati materiali di risulta, grate, lamiere arrugginite, inferriate, tronchi, reti arancioni da cantiere logore. E qui c'è anche l'opera d'arte di Tatafiore, inaugurata nel 1999, per la quale si è mossa un paio di giorni fa pure la Sovrintendenza per avanzare richieste precise all'amministrazione comunale. Nel documento, firmato dal sovrintendente Luciano Garella, si chiede dove sia stata collocata la fontana, «al fine di effettuare un sopralluogo», e quali siano i tempi previsti per il restauro e per i lavori all'impianto idrico-elettrico. Nella nota di risposta, il dirigente della direzione centrale Patrimonio del Comune, Fabio Pascapè, ha polemizzato più che chiarire. Ha scritto che «il maestro Tatafiore risulta donatore della sola idea progettuale, in quanto la fornitura e posa in opera di struttura metallica è stata affidata dal Comune all'impresa Michelangelo Lombardi costruzioni su indicazione del maestro stesso». Insomma, Tatafiore si facesse i fatti suoi sul destino dell'opera.