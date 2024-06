Napoli, alle Fontanelle il saluto al medico poeta che va in pensione

«Grazie per ciò che hai fatto»: è stato un tripudio di gioia, affetto e riconoscenza il saluto che gli abitanti delle Fontanelle hanno voluto rendere a Giuseppe Fragna (nella foto di Pasquale Arcopinto), lo specialista che per circa 50 anni è stato il medico di base del quartiere. Generazioni di intere famiglie che hanno voluto dirgli grazie con un evento pubblico in piazza Fontanelle, una delle due di recente inaugurata grazie a un progetto in rete con la Fondazione di Comunità San Gennaro.

Medico, poeta, scrittore, amante di Napoli e della sua cultura, della tradizione e dell’arte partenopea, Fragna - per tutti Ino - è anche un super tifoso della squadra azzurra (tanto che alla domanda su cosa ne pensasse dell’arrivo del nuovo mister Antonio Conte, ha risposto con ironia «poi facciamo i conti», mostrando di approvare la scelta fatta dalla società sportiva).

Anziani, donne e bambini hanno ricordato il lungo percorso professionale nel quartiere, dove il medico arrivò da giovane laureato. Un amore viscerale per la sua gente, che ne ha sottolineato le doti: l’umanità, l’altruismo e la solidarietà. Come quando, solo per citare un episodio tra i tanti, in piena pandemia non esitò a scendere in strada per curare un paziente affetto dal Covid. «Non è solo un medico per noi, è un uomo che non si è mai tirato indietro per gli altri nel momento del bisogno. Anche se lo chiamavi a Natale o di sera tardi», dice uno dei numerosi anziani che non hanno voluto mancare all’appuntamento in piazza per salutare Fragna.

Tra i tanti ricordi quello di Dora Cotrufo, la fedele assistente che, senza nascondere l’emozione, ha ricordato la segretaria storica dello specialista, Giuseppina Esposito: «Dicevi sempre di non “alluccare" nello studio perché il dottore avrebbe sentito. Ora da lassù ascoltaci, “allucchiamo" tutti anche per te», ha detto in lacrime. Tra i partecipanti il presidente della III Municipalità Fabio Greco, intervenuto con l’assessore al welfare Teresa Esposito; Enzo Porzio, della cooperativa La Paranza, che ha ricordato lo straordinario lavoro svolto alla Sanità e alle Fontanelle, con la prossima riapertura del cimitero; padre Gigi Calemme, che ha ringraziato Fragna per quanto fatto in questi decenni per la comunità. E ancora il Gruppo Giovani delle Fontanelle, l’Associazione Le Forti Guerriere e l’Associazione Sant’Anna.

A suggellare il momento ricco di emozioni una statuetta realizzata dal maestro di arte presepiale Marco Ferrigno, una torta e una targa donata al medico con una frase in particolare: “Grazie per il suo cuore grande”. Mentre una donna seduta su una panchina ha urlato a gran voce: «Per noi è il secondo Moscati»: a rispondere, con gli occhi velati di lacrime, è stato lo stesso Fragna: «Questo è solo un arrivederci».