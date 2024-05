Napoli, il futuro del giornalismo: l'incontro al consolato francese

Il giornalismo perde sempre più la propria rilevanza e nuove fonti si stanno consolidando nel ruolo di informatori nel pubblico in un ecosistema informativo che si evolve costantemente. Sopravviveranno i giornali? Sopravviverà il giornalismo? Ci saranno ancora i giornalisti?

Esperti e competenti ospiti risponderanno a queste domande che nascono dalla evidente polverizzazione delle fonti di informazione e dalla relativa dispersione del pubblico dei lettori, con nuove figure che agiscono quali canali informativi nell’ecosistema digitale, mentre preoccupa l’avanzata di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.

L'evento, alla sua terza edizione, si terrà, come lo scorso anno, presso il Consolato Francese (Istituto Grenoble) in via Crispi 86, a Napoli, venerdì 17 maggio prossimo, dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e sarà preceduto da una breve introduzione musicale a cura del Liceo musicale “Palizzi”.

L'incontro è moralmente patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana di Napoli e co-organizzato con il Consolato Francese ed è valido sia per la formazione professionale degli ingegneri (3 CFP) che dei giornalisti (5 CFP).

Preceduto dai saluti istituzionali della Console Francese Lisa Moutumalaya, da Gennaro Annunziata, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, e dal portavoce del Sindaco di Napoli, Carlo Porcaro, sono ospiti già confermati alla data: la Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, docente di Diritto Costituzionale all'Università di Firenze e Vicepresidente Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Carlo Bartoli, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti, Roberto Napoletano, Direttore “Il Mattino”, Maurizio de Giovanni scrittore, Francesca Marone, docente dell'Università Federico II dove dirige il laboratorio interdisciplinare “Donne, Genere e Formazione”, Gabriel Kahn, docente di giornalismo all'Università della Sud California, Modererà ed introdurrà l’incontro il giornalista Antonio Rossano.