Il modello Pantheon per i Girolamini. L’idea di far pagare un biglietto di ingresso per fare visita a un sito monumentale, che resta però gratuita per i residenti, da Roma arriva a Napoli: un contributo «privato» che si aggiunge ai sostegni pubblici per un bene che si sta rivelando amatissimo, come dimostra il numero di ingressi, oltre 55.000 in neanche due mesi, cioè da quando – a fine marzo scorso - la chiesa è di nuovo aperta al pubblico.

Ieri, poi, c’è stata la visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, venuto a salutare la riapertura e l’afflusso di pubblico, dopo decenni di abbandono e la scandalosa vicenda del furto di libri antichi nella biblioteca, scoperta nel 2012. Appena entrato Sangiuliano ha simbolicamente comprato il biglietto numero 1, dal costo di 5 euro: la misura diventa attiva da martedì, così oggi è l’ultimo giorno in cui si può accedere gratuitamente (il lunedì è il giorno di chiusura), mentre i residenti a Napoli e chi partecipa alle funzioni religiose possono continuare a entrare senza acquistare il titolo: «Al Pantheon ho fatto pagare anche Elon Musk», ha detto il ministro. Massimo Osanna, capo della direzione generale dei musei che da dicembre ha competenza anche sui Girolamini, ha ricordato «che il ricavato è vincolato al sito, andrà alla sua tutela e valorizzazione». La direttrice del bene culturale Antonella Cucciniello ha aggiunto: «Saranno usati per i costi di gestione, piuttosto forti, a partire dalle spese per la luce, più da museo che da chiesa».

Sangiuliano ha fatto da Cicerone, fermando alcuni turisti di Bergamo in via Tribunali, invitandoli a visitare il sito, e ha condotto i presenti verso l’altare: «Ci troviamo in uno dei luoghi d’arte e storia più belli al mondo. Quando ci fu la riunione dei ministri della cultura dei Paesi del Mediterraneo condussi qui di notte alcuni colleghi per mostrargli la bellezza del posto». Poi la foto ricordo con il gruppo. «È la quinta volta che vengo qui da quando sono ministro», ha aggiunto il ministro. «La prima, a poche settimane dal mio insediamento. Ho preso il dossier, ho studiato e ho visto che c'era da fare. Adesso stiamo coronando il nostro sogno».

Dei prossimi passi verso la fruizione dell’intero sito ha parlato la Cucciniello. I finanziamenti a bilancio, che arrivano da fondi ordinari del ministero ed europei, oltre che dal Pnrr, ammontano a 20 milioni: «Servono al completamento del restauro dell’itinerario di visita, dalle facciate alla messa in sicurezza del complesso e alla sistemazione delle vie di ingresso. I prossimi lavori dovrebbero essere conclusi per fine 2024 e un importante traguardo potrebbe essere il ritorno alla fruizione per visite straordinarie della biblioteca storica entro primavera 2025». La biblioteca e la quadreria sono pronte ma devono essere risolti problemi di accessibilità anche per i disabili. La Cucciniello ha poi presentato il nuovo sito web con la versione digitale dell’archivio, compresa la raccolta di spartiti di musica barocca.