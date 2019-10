Napoli, il concerto di domenica: «Suoni in basilica, di fiati e di corda»

Un viaggio a ritroso nel tempo, dal Sudamerica alla Spagna, dalla Francia alla Norvegia, e ritorno. Giorgio Matteoli e Stefano Palamidessi si esibiscono domenica 3 novembre alle 19 per Suoni in Basilica-Di fiato/di Corde alla Basilica di San Francesco di Paola in piazza Plebiscito per la XVIII edizione della rassegna Convivio Armonico. Il programma unisce sonorità antiche come quelle del flauto dolce, di solito accompagnato dal liuto o dall’arciliuto, a quelle della chitarra di concezione moderna. Brani di Enrique Granados, Isaac Albéniz, Edvard Grieg, fino ad arrivare al Barocco e al Rinascimento in Germania, Inghilterra e Olanda, con brani di G.Ph. Telemann, J.S. Bach, G.Fr. Haendel, J. Van Eyck.



Qualche informazione sui due musicisti. Giorgio Matteoli è flautista, violoncellista e direttore d'orchestra. E' membro fondatore del Quartetto d'archi "The Palm Court Quartet" (con repertorio cross-over) nonché direttore-solista dell'ensemble barocco "Festa Rustica", tra i più accreditati gruppi vocali-strumentali su copie di strumenti antichi della scena nazionale e internazionale. Docente di flauto dolce e Musica d'Insieme per Strumenti antichi al conservatorio "Cherubini" di Firenze. Presidente dell’associazione Early Music Italia, è ideatore e direttore artistico del festival “Brianza Classica”.



Stefano Palamidessi, diplomato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma con il massimo dei voti. E' vincitore di oltre 20 competizioni chitarristiche internazionali e nazionali. A 20 anni intraprende l’attività concertistica, come solista,con orchestra e in collaborazione con prestigiosi solisti. Ha registrato 15 cd. E’ titolare della cattedra di chitarra nei corsi di laurea del conservatorio di Frosinone. Autore di “Metodogia dello studio ed esercizi tecnici per chitarra” (1999), nel gennaio 2000 ha inaugurato la collana didattica "Guitart" con una pubblicazione sugli studi di Fernando Sor. E’ direttore della Civica Scuola delle Arti di Roma, vicepresidente e direttore organizzativo dell’Ass. Fabrica Harmonica.



Quanto alla rassegna Convivio Armonico, la stagione 2019 è affidata alla direzione artistica dei maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, docente del Conservatorio di Benevento, ed è a cura di Area arte, Associazione culturale Mediterranea,. Il ciclo di concerti è dedicato alla memoria della cantante e artista Pina Cipriani.