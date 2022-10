Napoli, il duo Carmelo-Bruna in «Voglio fa 'o show»

Il 29 ottobre alle 20,30 il teatro "Arte Vesuvio" presenta sul lungomare Caracciolo in via Nazario Sauro il duo Carmelo-Bruna con uno spettacolo nuovo di zecca intitolato "Voglio fa 'o show". Uno spettacolo che per un po' vuole divertire il pubblico immergendolo in un'atmosfera particolare. All'iniziativa interverranno insieme con il duo, ospiti che si esibiranno nelle più famosi canzoni degli anni 60-70 e 80. Sarà un viaggio alla riscoperta di sentimenti del sapore antico grazie alle più note melodie nostrane «che toccano le corde più profonde del nostro animo».